«Надо быть сопричастным»: как россияне помогают солдатам на фронте

С начала спецоперации в России были организованы волонтёрские объединения, которые поддерживают солдат в зоне СВО. Добровольцы по всей стране не только отправляют на фронт одежду, обувь и письма, но и сами производят тактические приспособления для армии. RT поговорил с россиянами, которые разработали и научились делать специальное оборудование для солдат.

«Мы сейчас шьём по 100 пятиточечников в неделю благодаря тому, что к нам подключились новые девочки-волонтёры», — увлечённо рассказывает 27-летняя москвичка Рузалия. С августа она курирует группу добровольцев, которые шьют для наших солдат тактические пятиточечники — специальные сидушки, на которых бойцы могут сидеть или лежать, чтобы не простужаться даже в холодную погоду.

С самого начала спецоперации Рузалия поддерживала российских солдат: переводила деньги в волонтёрские организации, потом стала писать письма на фронт. Девушка всегда считала, что времени на серьёзную добровольческую деятельность ей не хватит.

«Когда я просто перечисляла деньги на нужды фронта, я думала, что у меня не будет хватать времени на что-то большее. Потом я начала писать письма — занималась этим во время обеденного перерыва. Очень скоро я начала думать: «А что ещё я могу сделать?». И вот так это шло по накатанной, как снежный ком, всё больше и больше. Чем ты больше делаешь, тем больше идей приходит», — говорит Рузалия.

В августе девушка увидела сообщение в соцсетях о том, что нашим бойцам очень нужны пятиточечники. Девушка связалась с авторами поста — волонтёрской организацией «Ресторанчик «Для наших» ZVO», которые в том числе отправляют гуманитурную помощь на фронт, и предложила свою помощь.

27-летняя Рузалия.

RT

Первые пятиточечники она шила полностью сама: разработала выкройку, закупила ткань и фурнитуру. Постепенно к Рузалии стали подключаться другие девушки, которые были готовы своими руками шить дома.

«У нас высокие требования к самим себе: мы используем качественные материалы, проверяем каждую деталь вплоть до фурнитуры, вплоть до резинки, — рассказывает Рузалия. — Пятиточечники мы всё время улучшаем — у нас обратная связь с бойцами, и они советуют, что можно исправить».

Волонтёры проекта отправляют на фронт пятиточечники вместе с письмами для солдат.

RT

Ткани и фурнитуру волонтёры закупают на личные средства и на пожертвования, которые переводят неравнодушные подписчики. По словам Рузалии, максимальная себестоимость пятиточечника сейчас — 250 рублей. Сама она в первые месяцы вложила в производство около 120 тыс. рублей. После второго месяца пошива девушка «перестала считать свои деньги».

Она признаётся, что с началом активной волонтёрской деятельности её жизнь сильно изменилась. Раньше она часто проводила выходные с семьёй, сейчас на всё это не хватает времени.

«На самом деле семья сейчас живёт отдельной жизнью, хотя они мне помогают с проектом, конечно. Друзья, можно сказать, вообще забыты, — улыбается девушка. — Я понимаю, что трачу всё своё личное время после работы, но другого выбора просто нет. Мы нужны там. Если мы не будем жертвовать этим, то кто будет помогать ребятам? Они ведь жертвуют своей жизнью. У меня там есть друзья — офицеры. Мы с ними все одного возраста — нам по 25—27 лет».

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Кошки для спасения жизни

После начала спецоперации 52-летний Дмитрий собирался отправиться в Донбасс добровольцем. Но его друзья — военные, участвующие в СВО, — сказали, что он принесёт больше пользы в тылу, если сможет наладить для бойцов производство сапёрных кошек. Эти приспособления используются в зоне боевых действий для безопасной проверки предметов, дверей и окон на минирование.

Дмитрий занимается лазерной резкой по металлу. Он сам разработал чертежи кошек по запросам своих друзей, которые участвуют в СВО. Первые приспособления он вырезал с помощью своих друзей — ветеранов-афганцев, которые помогали ему выбирать и закупать металл. Через два месяца после начала работы мужчина отправил на фронт первую партию кошек.

Сапёрная кошка, которую сделал Дмитрий, в руках российского бойца.

RT

Сапёрную кошку цепляют крюком за предмет, потом отходят на безопасное расстояние и с помощью верёвки двигают предмет. Если он заминирован — взрывное устройство сработает, объясняет Дмитрий.

С помощью кошек также можно эвакуировать раненого бойца из-под обстрелов: вытянуть его на эвакуационной стропе.

Руководство предприятия, где он работает, разрешило ему и коллегам в рабочее время изготавливать приспособления для нужд российских солдат. Но другие компании в Москве, куда Дмитрий обращался с предложением помочь фронту, поначалу всегда поднимали вопрос: «Сколько заплатите?»

«Чаще всего после этого вопроса я просто разворачивался и уходил. До мая абсолютно никто не хотел заниматься этим бесплатно. Один раз я не стал молчать и сказал директору предприятия: «Если у вас всё хорошо: днём протеин, а вечером спортзал, это не значит, что не надо помогать. Там люди гибнут, потому что подрываются на минах». Человек задумался, промолчал. Через неделю сам мне написал, что они готовы работать с нами бесплатно», — рассказывает RT Дмитрий.

С наступлением холодов мужчина стал собирать приспособления для отправки не в гараже, как делал летом, а в своей квартире.

«Жена иногда возмущается, когда в доме всё завалено стропами и деталями, но она мой самый главный помощник. Если бы она не обеспечивала быт, комфортные условия, у меня не было бы времени всем этим заниматься», — говорит Дмитрий.

Сейчас он и его группа волонтёров в Москве каждую неделю изготавливают и отправляют в Донбасс около 1 тыс. сапёрных кошек. А кроме этого, по его эскизам приспособления делают добровольцы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Тольятти.

«В детстве мне удалось пообщаться с дедушкой и бабушкой, которые воевали в Великую Отечественную, буквально пешком пришли в Берлин, отпраздновали там Победу. Я против фашизма. Когда этот вопрос уже подняли официально, начали спецоперацию, стало неприлично сидеть на одном месте ровно. Если нам досталось это время, надо быть сопричастным», — говорит Дмитрий.

«Максимум в общую победу»

Людмила Сушецкая координирует движение «Золотые руки ангела» по пошиву вещей для бойцов в зоне СВО. Основное приспособление, которое волонтёры организации сейчас отправляют на фронт, — тактические бескаркасные носилки.

В конце февраля Людмила вместе с мужем и детьми собиралась впервые поехать на отдых за границу. После начала СВО семья отменила отпуск, а вскоре деньги, отложенные на отдых, они потратили на обеспечение наших бойцов. От друга, врача тактической медицины Юрия Евича, Людмила узнала, что на фронте нужны облегчённые бескаркасные носилки, чтобы эвакуировать раненых бойцов.

«Я поняла, что сейчас вообще не вариант нам сидеть и накапливать деньги, надо максимум вкладывать в общую победу. У меня на отдых было отложено 100 тыс. рублей, на эти деньги я купила стропы, из которых шьют тактические носилки. Своих знакомых девчонок-швей попросила сшить из них носилки», — рассказывает Людмила.

Сначала производство носилок развернулось в квартире женщины. Помогали даже её дети (девяти, 15 и 16 лет): носили стропы, разрезали материал, складывали готовые изделия для отправки. В квартиру стали приходить всё больше добровольцев. В конце концов движение разрослось настолько, что волонтёры арендовали помещение. Все свои силы Людмила сейчас отдаёт волонтёрскому движению.

Людмила Сушецкая.

RT

«У меня свой бизнес по продаже сухофруктов и орехов. Продажи сильно упали — я сейчас зарабатываю только на еду, — рассказывает волонтёр. — Главное, что дети обуты, одеты и накормлены. Конечно, хотелось бы уделять им больше внимания, но ничего: победим, тогда всё будет».

Весь материал для пошива носилок волонтёры закупают на личные средства и пожертвования. В их случае выражение «с миру по нитке» имеет буквальный смысл. По словам Людмилы, деньги присылают в том числе и люди из-за границы. Как рассказала женщина, русскоязычные студенты из Германии собрали и передали на нужды проекта 14 тыс. рублей.

Людмила отмечает, что после объявления частичной мобилизации россияне стали более вовлечёнными.

«Раньше многим людям казалось, что где-то там воюет кто-то. А теперь они понимают, что своими силами, деньгами и временем могут спасти их сына, мужа, друга, которые сейчас там находятся», — рассуждает волонтёр.

Все её друзья и знакомые так или иначе поддерживают российских солдат: отправляют гуманитарную помощь, жертвуют деньги.

«А как это не делать? Если там наши ребята, им нужна помощь и мы в состоянии её оказать — как можно стоять в стороне? Наверное, надо спрашивать у тех, кто ничего не делает, почему они бездействуют, это мне кажется ненормальным», — говорит Людмила.

Сейчас проект «Золотые руки ангела» объединяет волонтёров из 85 городов. С начала марта добровольцы отправили на фронт уже 25 тыс. носилок, но пока этого недостаточно, чтобы полностью покрыть спрос, подчёркивает Людмила Сушецкая.

Только к ней в день поступает заявок на 300—400 носилок, а ведь бойцы обращаются и к другим добровольцам.

«Сейчас мы планируем сконцентрироваться только на пошиве носилок. Временно остановим пошив других вещей, потому что иначе у нас не хватит средств, чтобы закупать материалы, фурнитуру и нитки. Хотим присоединить к проекту максимум городов и полностью обеспечить фронт носилками, тем самым вытеснив продавцов, которые пытаются на наших военных заработать, торгуя вещами первой необходимости», — отмечает собеседница.