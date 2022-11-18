«Готовы ехать ещё»: как водители рейсовых автобусов из Липецка в течение месяца вывозили жителей Херсона

Херсонскую область из-за обстрелов ВСУ покинули более 115 тыс. мирных жителей. Людей вывозили в том числе водители на обычных рейсовых городских и междугородних автобусах. 55 из них приехали в регион из Липецкой области. Водители-добровольцы рассказали RT, почему согласились ехать в зону СВО и как успокаивали пассажиров во время рейсов.

55 водителей вернулись в Липецк из Херсонской области, где они помогали обеспечить выезд местных жителей, в том числе инвалидов и детей-сирот. В командировку, которая должна была продлиться десять дней, но растянулась на три недели, все липчане отправились добровольно.

За это время только липецкие водители вывезли в Крым 6,5 тыс. мирных жителей, желающих покинуть зону боевых действий. Всего же из зоны боевых действий было вывезено 115 тысяч жителей Херсонской области.

Пассажиров заносили на руках

40-летний Сергей Семич работает водителем междугороднего автобуса в Липецкой области 10 лет. Но в горячих точках ему бывать приходилось: в молодости он служил по контракту в армии, а позднее возил в Донбасс гуманитарную помощь.

Когда Сергей сообщил жене, что, возможно, будет работать в зоне СВО, её первой реакцией было поехать вместе с ним.

«Я ей говорю: «Это мужская работа, давай я её сделаю сам. Я тебе слово даю, что вернусь живой», — рассказывает он RT. — А у меня сын — ему недавно исполнилось пять месяцев — и я тогда взял его на руки и подумал, что ведь там, в Херсоне, такие же дети остались. Их бросать нельзя».

Вместе с коллегами Сергей вывозил жителей с обоих берегов Днепра и из населённых пунктов под Херсоном. Все водители должны были успеть покинуть зону СВО до 10 часов вечера, когда там начинался комендатский час и движение для гражданских машин было запрещено. По территории Крыма водители могли ехать и ночью, смена у них длилась от 12 до 24 часов.

«Задача поставлена — её надо выполнять. Ездили мы с напарниками, сменяли друг друга каждые 3-5 часов. Пока один за рулём, второй водитель, как правило, сидит рядом и тоже контролирует его и дорогу», — рассказывает Сергей.

Часто на автобусах вывозили мирных жителей, которые сами не смогли бы покинуть город и посёлки: инвалидов, беременных женщин, пенсионеров, детей-сирот.

«Больше всего мне запомнилось, как из села Каиры мы вывозили жителей местного дома инвалидов. Среди них были и умственно отсталые, и им было, конечно, тяжело: они ведь всё жизнь в этом доме прожили и не понимали, почему им надо было уехать», — вспоминает Сергей.

Сергей Семич

© Фото из личного архива

Были среди пассажиров в этом селе и неходячие люди — их водители заносили в автобусы на руках. «Например, была семейная пара: у мужа не было правой ноги, а у жены — обеих ног», — добавляет водитель.

По его словам, пассажиры часто были растеряны и напуганы, а некоторые боялись не только обстрелов, но и неизвестности. Водители не только следили за дорогой, но и общались с пассажирами, чтобы успокоить их и поддержать.

«Сами знаете, что ВСУ рассказывают про нас: что мы орки, что мы едим детей, что везём людей на органы. Приходилось пассажиров успокаивать. Я им рассказывал про своего маленького сына, показывал им фотографии, говорил, что мы приехали сюда не для того, чтобы гнобить или унижать их, а чтобы спасти. Старался обсуждать с ними какие-то мирные темы. Детей мы угощали конфетами, лишь бы успокоить», — рассказывает собеседник.

В результате в Крым люди приезжали более-менее расслабленные, а там их встречали волонтёры и сопровождали в пункты временного проживания, добавляет Сергей. Нередко он оставлял пассажирам номер своего телефона, а они потом звонили ему и рассказывали, как их разместили на месте. Кто-то из пассажиров даже просил сфотографироваться на память.

«Хочу сказать, что руководство наших «Липецких автобусных линий» нас очень поддерживало в этой командировке. Начальство уже сказало, что, возможно, будут ещё аналогичные поездки в зону спецоперации, мы на это сказали, что экипажи готовы ехать ещё, если понадобится», — говорит Сергей Семич.

«Свой вклад в нашу победу»

Сотрудник «Липецкого пассажирского транспорта» Сергей Карпов прервал отпуск, когда увидел в рабочем чате сообщение, что для поездки в Крым требуются водители. Ехать в командировку он решил вместе с напарником.

«Мы узнали, что работать будем в зоне СВО, в день отправки из Липецка. Генерал-майор, который собрал нас для инструктажа, сказал сразу: «Ребят, вы не на курорт едете, условия будут непростые, задача серьёзная. Если кто-то хочет отказаться — можете сделать это сейчас, мы найдём вам замену». Из наших не отказался никто», — рассказывает 47-летний Сергей.

Сергей Карпов

© Фото из личного архива

Он вспоминает, что первое задание в командировке стало самым сложным для него и коллег. Водители должны были отвозить мобилизованных из Севастополя на точки сбора в Херсонской области. Делать это надо было в тёмное время суток и без света фар, чтобы колонны не заметили местные жители и вражеские беспилотники.

«Мы ехали по полю, проторенной дороги не было. Мой напарник вышел из салона и шёл рядом с автобусом — подсвечивал мне дорогу фонариком. Так потихоньку и ехали, везли наших ребят, — вспоминает водитель. — Вот такое первое задание у нас было. Жути на нас нагнали, немножко напугались, зато потом уже работали без страха. И вообще если подумать, то, что мы делаем, — это ерунда, а вот у мобилизованных работа намного опаснее».

По словам Сергея, работы становилось всё больше под конец командировки: сначала мирные жители уезжали из зоны боевых действий неохотно, но чем сильнее становились обстрелы, тем больше желающих собиралось на пунктах сбора.

«Были слухи серди местных, чтоб якобы русские обманывают и на автобусах вывозят не мирных людей, а своих военных. В Росгвардии и МЧС, которые ездили с нами, чтобы прикрывать, нам сообщили, что автобусы могут попытаться обстрелять. Поэтому к точкам сбора мы подъезжали по очереди: 2-3 автобуса приедет, быстро загружаемся и уезжаем», — говорит собеседник.

Спортзал, в котором три недели жили липецкие водители.

© Фото из личного архива

После каждого рейса водители возвращались на базу у границы Крыма и Херсонской области. Все три недели мужчины жили в зале местной спортивной школы, где для них поставили раскладушки. Готовили в школе на плитках, которые взяли с собой. Во время рейсов питались тем, что покупали по дороге.

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«В принципе мы были готовы к таким условиям, понимали, куда мы едем работать. Нам сохранили зарплату и ещё была доплата», — говорит Сергей.

После того, как 55 водителей вернулись из командировки в Липецк, с ними встретился глава региона и вручил грамоты «За неравнодушное отношение и добровольное участие в перевозке беженцев».

Как и его коллеги, Сергей Карпов готов снова поехать в командировку в Донбасс, если понадобится. Мужчина признаётся, что для него эта работа стала возможностью стать причастным к победе России.

«В своё время я не попал в Чечню, хотя проходил срочную службу в армии как раз в 93-95 годах. Под мобилизацию я не попал по возрасту — мне 47 лет. Но я хотел какой-то свой вклад внести в нашу победу. Вот эта поездка мне дала такой шанс», — говорит Сергей.