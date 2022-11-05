Применение пиротехники и 13 погибших: что известно о пожаре в кафе «Полигон» в Костроме

В ночь на 5 ноября в кафе «Полигон» в Костроме произошёл пожар. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. м, открытое горение на месте ЧП уже ликвидировано. В результате инцидента погибли по меньшей мере 13 человек. По неподтверждённым данным, 49 человек обратились за медпомощью в травмпункты. При этом сотрудники МЧС эвакуировали из здания 250 человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Также прокуратура организовала проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара в кафе «Полигон» в Костроме. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Губернатор Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в кафе «Полигон» в Костроме. Семьям глава региона поручил оказать необходимую помощь. Пять человек получили в результате пожара лёгкие травмы. Им оказана необходимая медицинская помощь. В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что госпитализация людям не требуется. По поручению Сергея Ситникова ведомство держит на контроле вопрос оказания помощи пострадавшим», — говорится в сообщении.

При этом сам губернатор выезжал на место ЧП, где проконтролировал, как организованы работы и помощь людям. Сергей Ситников заслушал доклады оперативных служб, а также дал поручения по необходимой организационной поддержке пострадавших.

Отмечается, что открытое горение было ликвидировано в 07:29, в его ликвидации были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. «Тушение пожара осложняла угроза обрушения кровли и сложная внутренняя планировка здания. Его площадь 3,5 тыс. кв. м», — подчеркнули в пресс-службе правительства Костромской области.

Как указали в пресс-службе МЧС по Костромской области, из здания были эвакуированы 250 человек, также эвакуировали 15 жителей из крайнего подъезда ближайшего дома.

По данным Telegram-канала Mash, 49 человек обратились за медицинской помощью.

Расследование ЧП

По факту пожара прокуратура Костромской области организовала проверку. В её рамках будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер по недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатируемого объекта с массовым пребыванием людей.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении надзорного органа.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара в кафе «Полигон» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

«В настоящее время на место пожара прибыла следственная группа в составе следователей и криминалистов СУ СК России по Костромской области. Следователи работают с очевидцами. После ликвидации пожара следственная группа приступит к осмотру места происшествия и тел погибших», — указали в ведомстве.

В то же время в Кострому направилась комиссия центрального аппарата МЧС.

«По поручению главы МЧС Александра Куренкова в Кострому вылетела комиссия центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильёй Денисовым для установления обстоятельств пожара и оценки действий оперативных служб», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Использование пиротехники могло стать одной из причин возгорания, пишет Интерфакс со ссылкой на оперштаб.

«Основная версия сейчас — неправомерное применение пиротехники, то есть избыточная самооборона в бытовом конфликте. Один из участников мог использовать для этого сигнальный пистолет или ракетницу. Это могло спровоцировать пожар», — сказал он.

Сигнализация в кафе

Пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре в кафе «Полигон» сработали в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В здании ночного клуба были установлены системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения. Когда начался пожар, они сработали в штатном режиме, что позволило эвакуировать 250 человек», — заявил собеседник агентства.

При этом представитель областной прокуратуры в разговоре с РИА Новости подтвердил, что в заведении была пожарная сигнализация, «но, сработала ли она, предстоит выяснить».