В МЧС сообщили, что комиссия во главе с замминистра направилась на место пожара в Кострому
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«По поручению главы МЧС Александра Куренкова в Кострому вылетела комиссия центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильёй Денисовым для установления обстоятельств пожара и оценки действий оперативных служб», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме, по предварительным данным, увеличилось до 15.
Следственный комитет возбудил по факту ЧП уголовное дело.