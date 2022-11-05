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В МЧС сообщили, что комиссия во главе с замминистра направилась на место пожара в Кострому

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Комиссия Центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильёй Денисовым направилась на место пожара в кафе в Кострому. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
В МЧС сообщили, что комиссия во главе с замминистра направилась на место пожара в Кострому
  • © 44.mchs.gov.ru

«По поручению главы МЧС Александра Куренкова в Кострому вылетела комиссия центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильёй Денисовым для установления обстоятельств пожара и оценки действий оперативных служб», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме, по предварительным данным, увеличилось до 15.

Следственный комитет возбудил по факту ЧП уголовное дело.

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