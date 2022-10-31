«Сразу почувствовал в ней родную душу»: в подмосковном Королёве поженились раненый участник СВО и медсестра

Раненый участник СВО и старшая медсестра госпиталя, где военнослужащий проходил реабилитацию, поженились в Королёве. По словам новобрачных, их свела сама судьба. Как они познакомились и как выглядело предложение руки и сердца — в материале RT.

«Слово своё сдержу»

Участник СВО нашёл свою любовь в госпитале, где проходил реабилитацию. Максим Суханов (фамилия изменена. — RT), служивший в ВДВ, получил осколочное ранение руки в марте этого года. После первой операции в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка и установки аппарата Илизарова военнослужащего направили в Медицинский центр восстановительного лечения, расположенный в Королёве.

Свою будущую жену, старшую медсестру Екатерину Морозову (фамилия изменена. — RT) Максим встретил 7 апреля, в первый же день своего пребывания в центре реабилитации: «Поднимаюсь в отделение — у поста стоит шикарная женщина. Говорю: «Здравствуйте, мы к вам», она в ответ: «Добро пожаловать». Меня как током в тот момент пробило».

Для Екатерины тот день мало чем отличался от других. Медсестра вспоминает, что, как обычно, было много работы — впрочем, симпатичный военный ей тогда сразу запомнился. А вот по словам Максима, с ним случилась любовь с первого взгляда: «Я сразу почувствовал в ней родную душу. Начал ухаживать, насколько мне было это доступно: заказывал цветы, а если не получалось, то рвал их на клумбах. После выписки обменялись телефонами. Я будил её звонком на работу, а вечером встречал на крыльце».

Вскоре военнослужащему пришлось вернуться домой в Кострому, но в июне он взял отпуск и снова приехал к любимой — на сей раз на машине с братом.

«12 июня, время — час ночи. Мы заскочили в Пушкино за цветами — и сразу к Кате. Встал на одно колено, сделал предложение. Она поначалу опешила, а я испугался: вдруг сейчас не согласится? Но Катя ответила: «Да». Я так счастлив тогда был!» — вспоминает он.

Для свадьбы выбрали красивую дату 22.10.22, определились с ней после важного для Суханова праздника — Дня ВДВ. Максим шутит: «Я такую точно не забуду». Он со смехом вспоминает, что только в тот день узнал возраст своей избранницы: «Стоим в ЗАГСе, я заглядываю в документы и вижу, что ей 44 года. Говорю, ты что, меня старше на три года? Никогда бы не подумал! Вот это ты у меня, роднуль, красотуля!»

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Теперь Максим планирует перевестись из Костромы на службу в Подмосковье, чтобы быть поближе к жене. «Екатерину очень ценят и уважают в коллективе, она работает в госпитале с 1998 года. Меня попросили не забирать её в Кострому. Я это пообещал, и слово своё сдержу», — говорит Суханов.

«Судьба вела»

«Меня как будто сама судьба вела к встрече с Катей», — убеждён военнослужащий. Он родился в Краматорске, окончил Донецкий военный лицей и Харьковский университет. Его отец уехал жить в Кострому, а после событий 2014 года туда же перебрался и Максим: «Можно сказать, пришлось начинать жизнь с чистого листа».

По словам Суханова, он не видел себя «на гражданке», поэтому пошёл служить по контракту в 331-й Костромской парашютно-десантный полк. «В 2018 году был в командировке в Крыму два месяца, три раза участвовал в параде на Красной площади», — перечисляет он.

Всю жизнь Максим занимался сначала учёбой, потом карьерой. Для подвигов на личном фронте уже не оставалось ни времени, ни сил. «А для военного тыл — это очень важно», — добавляет он.

О жене Суханов говорит с обожанием: «Это тот человек, которому можно довериться. У меня очень мудрая и красивая женщина, которой чуть-чуть не хватало опоры в виде мужчины, чтобы она заблистала от счастья и любви».

Молодожёны очень нежно относятся не только друг к другу, но и к новым родственникам. Екатерина считает, что ей очень повезло с поддерживающей и понимающей свекровью, а Максим повторяет, что у него «золотая тёща».

Примечательно, что именно мама Екатерины ещё при знакомстве с Максимом назвала его будущим зятем. «Она сразу сказала, что мы поженимся, — рассказывает Морозова. — Ещё Максим очень похож манерой, поведением и внешностью на моего умершего папу. Думаю, такие совпадения неслучайны».

Сейчас Суханов оформляет инвалидность II группы. «Командиры сказали, что буду инструктором для военнослужащих и мобилизованных. ВДВ ни на что не променяю. Это элита, и эту честь надо нести с достоинством, — рассуждает он. — В зону СВО уже не пустят, но, если будет приказ, — поеду».