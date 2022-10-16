«В ходе проведения занятия по огневой подготовке»: что известно о теракте на полигоне в Белгородской области

В результате теракта на полигоне Западного военного округа в Белгородской области погибли 11 человек, ещё 15 получили ранения. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что инцидент произошёл во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, изъявившими желание принять участие в специальной военной операции на Украине. По данным Минобороны, двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения. Оба террориста уничтожены.

В Белгородской области 15 октября в результате теракта на полигоне Западного военного округа погибли 11 человек, ещё 15 пострадали, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что исполнителями теракта оказались двое граждан одной из стран СНГ.

«В ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции, террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения», — заявили в ведомстве.

Оба террориста уничтожены ответным огнём.

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту ЧП на полигоне. Военные следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Утром 16 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал теракт на полигоне. Он подчеркнул, что все пострадавшие получают помощь.

«Погибли и ранены многие военнослужащие. Всем раненым оказывается помощь. Лекарственные препараты, врачи и всё необходимое у нас есть», — сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам главы Белгородской области, власти региона сделают всё возможное, чтобы помочь находящимся в больнице раненым. Гладков отметил, что среди пострадавших нет жителей Белгородской области.

Также губернатор заявил, что власти занимаются восстановлением объектов, получивших повреждения в последнее время. Напомним, с середины октября Белгородская область систематически подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

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Так, днём 15 октября после стрельбы с украинской стороны на территории Белгородского района загорелась нефтебаза. По данным СМИ, в результате удара был повреждён один из десяти резервуаров с остатками дизельного топлива. Об этом, в частности, сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

В тот же день в очередной раз был обстрелян таможенный пункт пропуска «Шебекино», в который, по словам Гладкова, попали 14 снарядов. В результате обстрела никто не пострадал.

Кроме того, вечером 14 октября в Белгороде обстреляли подстанцию, которая впоследствии загорелась. Пожар удалось оперативно потушить. Спустя несколько часов энергетики сообщили о восстановлении электроснабжения в городе. Сообщалось, что в первую очередь подачу энергии обеспечили на социально значимые объекты, позднее — бытовым потребителям.

Кроме того, ещё два инцидента с обстрелами со стороны ВСУ произошли в Белгороде 13 октября. Днём был повреждён многоквартирный жилой дом. «ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина», — заявил глава региона.

Он отметил, что технический этаж здания получил серьёзный урон, однако ущерб для здания в целом оказался не критическим. Вечером 15 октября губернатор опубликовал кадры начала восстановительных работ на объекте.

Одновременно с попаданием в жилой дом стало известно, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32, расположенного в нескольких километрах от пострадавшего жилого здания.

Кроме того, под огнём ВСУ оказалось село Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области. Как уточнил Гладков, в результате этих событий никто не пострадал, но разрушения были выявлены на территории расположенной рядом школы. При этом учащиеся проводили занятия дистанционно.

Вечером 13 октября в Белгородской области также обстреляли склад с боеприпасами. Следственный комитет завёл по факту этих событий уголовное дело, отметив, что в результате ЧП есть погибшие и раненые.

Кроме того, в СК тогда заявили, что российская система ПВО сбила ракеты в районе Новооскольского округа Белгородской области, в результате чего в районе железной дороги упали обломки. Из-за повреждений линий электропередачи было временно приостановлено движение поездов. В то же время никто не пострадал.