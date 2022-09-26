«Не хочу на шее сидеть»: 76-летняя консьержка из ЛНР 15 лет живёт в подъезде московского дома

Тамара Григорьева из Луганской области уже 15 лет работает и ночует в комнатке консьержки в подъезде московской многоэтажки. Её дом в Кировске пострадал настолько, что жить там невозможно. Она не получает ни пенсию, ни иные выплаты ни от России, ни от ЛНР: живёт только на те деньги, что платят жильцы, безукоризненно справляясь со своей работой, несмотря на возраст и состояние здоровья. В тяжёлых жизненных обстоятельствах женщина сохраняет бодрость духа и оптимизм и собирается оформлять сначала гражданство ЛНР, а потом — подавать документы на российский паспорт.

76-летняя Тамара Григорьева уже 15 лет работает консьержкой в одном из многоквартирных домов на юго-западе Москвы. Но жители дома считают её не просто консьержкой, а незаменимой помощницей и «чудо-бабушкой». В столицу Тамара Григорьева переехала вслед за дочерью, не доработав до пенсии два года.

76-летняя женщина из Луганска, живущая в Москве, приняла участие в референдуме

«Я родилась и всю жизнь прожила в Кировске (Луганская область). Работала на фабрике по пошиву зимних пальто, на шахте. Дочка училась в техникуме, но уехала в Москву за лучшей жизнью. Через два месяца звонит: «Мамочка, я не могу, приезжай!» Я приехала — и с тех пор тут», — рассказывает Тамара Григорьева.

В Кировске её больше ничего, кроме дома, не держало: мужа она похоронила в том же 2007 году. «У него золотые руки были, причём никаких институтов не кончал, всё сам. Кастрюли бабкам паял, мотоциклы чинил, машины», — вздыхает Тамара Григорьева.

Поначалу женщина жила в Красногорске, где ухаживала за умирающим родственником. Но потом, чтобы не тратить время на дорогу до работы, решила переселиться непосредственно в каморку консьержки прямо в подъезде. Здесь она живёт до сих пор.

«Конечно, за эти годы много жильцов поменялось, но я всё равно всех в лицо знаю и их частых гостей, — гордится она. — Ко мне жильцы часто обращаются, если надо помочь, ключи кому-то передать при отъезде, сантехника вызвать. Доставки принимаю. Как-то в магазин два дня выйти не могла — думала, вдруг за посылкой придут, а у меня закрыто».

«Чудо-бабушку» опекают всем домом. Одна из жительниц, Любовь Жукова, говорит, что тут жило много выходцев из Донбасса: «Они как узнали, что Тамара Григорьевна из Луганска, очень её поддержали и морально, и материально».

На родной земле консьержка была последний раз в этом году: жильцы скинулись, чтобы она съездила оформить просроченные документы: «11 дней там пробыла, почти каждую ночь слышно было обстрелы. Света нет, воду дают раз в неделю на два часа. Думала, уж лучше бы пешком оттуда ушла».

Через пару месяцев Тамара Григорьева планирует съездить в Кировск ещё раз, чтобы оформить гражданство ЛНР, сейчас у неё украинский паспорт: «И пенсию надо выправить, сколько ж мне работать. Здоровье давно уже не то. А денег на платных врачей нет. Еле собрала, чтобы лёгкие посмотрели, я ж на производстве работала — там ворса, ватин. Это угольную пыль отхаркать можно, а тканевые частицы так в лёгких и остаются».

«Надо только денег накопить: автобусы туда стоят 6 тыс. плюс надо будет где-то жить. Дочка звонила, говорит, что от дома нашего ничего не осталось. Мы жили в одноэтажных финских домиках на четыре хозяина. Нашу квартиру открыли, разграбили, пожар был. Жить там, конечно, нельзя», — с горечью говорит она.

С паспортом ЛНР женщина хочет поехать к дочке в Архангельск и подавать документы на гражданство РФ. Она упрямо повторяет: «Дочка работает сутки через двое, у неё нет возможности сюда приехать. Зовёт к себе, но я не хочу никому навязываться и на шее сидеть. Я не так воспитана. И в России я ни копейки не просила, не оформляла статус беженца, ничего такого».

Когда Тамара Григорьева узнала о проведении референдумов по вопросам вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, то сразу загорелась идеей пойти и проголосовать. Но возник вопрос, где именно будет организован процесс, рассказывает соседка Григорьевой Любовь Жукова: «Она сказала: «Любовь Васильевна, хочу проголосовать, но не знаю где». Я вызвалась помочь. Информационная работа, скажем так, выполнена слабо. А тут же много людей живёт, кто мог бы проголосовать. В муниципалитете сказали, что не знают, куда ей идти, в школе, где обычно избирательные участки делают, — тоже. В интернете данные о часах и днях работы тоже разнятся».

«Давно я не голосовала, — делится консьержка после выхода с избирательного участка. — Хотела показать, что я ещё живая. И отдала свой голос за Россию, что она помогает мне и не выгоняет. А те, кто мой дом разграбили, пусть живут сто лет и мучаются всё это время».

Любовь Жукова добавляет: «Мы очень сочувствуем Тамаре Григорьевне. Я понимаю, как ей тяжело даже выйти в силу возраста и здоровья, не говоря уже о том, чтобы с нуля изучать все необходимые процедуры для получения пенсии. Это добрейший человек, которому теперь самому нужна помощь».