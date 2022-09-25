Референдумы о вхождении в состав РФ: третий день голосования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей третий день проходит голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России. Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, Москва будет уважать результаты референдумов. При этом он назвал показательной истерику Запада в связи с процедурой волеизъявления жителей республик Донбасса и освобождённых территорий.

РИА Новости