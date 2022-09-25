Референдумы о вхождении в состав РФ: третий день голосования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
- РИА Новости
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25 сентября 2022
Украинская ракета попала в гостиницу, в которой находилась съёмочная группа военкора RT Мурада Газдиева. Они не получили серьёзных травм.
Материал Мурада Газдиева о ходе голосования на референдуме в Херсоне.
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Более 20 депутатов Госдумы и членов Совета Федерации России являются международными наблюдателями на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЦИК республики.
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В Энергодаре Запорожской области один из избирательных участков пришлось перенести в связи с обстрелами со стороны украинских военных, сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
«Всю ночь продолжались обстрелы мирного Энергодара и его пригородов, в этой связи один из участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение, и сегодня участковая комиссия продолжит там работу так же, как и другие участковые комиссии Энергодара», — цитирует её ТАСС.
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Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на 77-й Генассамблее ООН прокомментировал ряд высказываний, которые звучат из Вашингтона, Лондона, Брюсселя и других западных столиц относительно референдумов, проводящихся в эти дни в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей Украины.
«Наблюдаемая нами истерика весьма показательна. Прямое волеизъявление граждан давно перестало быть формой установления контроля над той или иной территорией, которую Запад принимает и поддерживает. Хотел бы ещё раз привлечь внимание к тому, что в августе 2021 года господин Зеленский в одном из интервью громогласно заявил, что на востоке Украины живут не люди, а «существа» и что если кто-либо на Украине из её жителей считает себя русским, стремится говорить по-русски, то ради будущего своих детей и внуков он рекомендовал таким людям убраться в Россию.
Именно Зеленский положил начало процессу, который сделал невыносимым проживание этнических русских на Украине и в итоге привёл к тому, что на территории этих областей, республик были объявлены референдумы о присоединении к Российской Федерации. Президент Владимир Путин сказал, что мы безусловно будем уважать результаты этих демократических процессов», — сказал Лавров.
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Доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман добавил, что указ Зеленского «ориентирован на поддержание иллюзии политического присутствия» Киева на неподконтрольных ему территориях.
«Идея формирования 20 фейковых администраций — это информационный повод, искусственно созданный для того, чтобы страны Запада ввели в отношении России дополнительные санкции сразу после оглашения итогов народного волеизъявления», — подчеркнул Фельдман в комментарии RT.
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Отметим, что на фоне проведения референдумов президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, по которым Киев планирует «создать» 20 военных администраций на территории нынешней ЛНР, 15 — в Херсонской области.Также по теме«Получили обратный эффект»: как режим Зеленского пытается сорвать референдумы на освобождённых территорияхКиевский режим планирует «создать» 20 военных администраций на территории нынешней ЛНР. Указ об этом подписал президент Украины...
Как заявил RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, подобные указы стоит воспринимать как отказ киевского режима признавать право жителей освобождённых территорий на вхождение в состав РФ.
«Военные администрации Украины на освобождённых территориях, как и в случае с Крымом, будут функционировать лишь на бумаге и в воображении киевского руководства. Появление таких виртуальных администраций — это констатация киевским режимом собственной беспомощности», — сказал он.
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За первые два дня явка на территории Донецкой Народной Республики составила 55,05%, в Луганской Народной Республике — 45,86%. В Запорожской области проголосовали 35,54%, в Херсонской области — 31,79%.
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В 08:00 мск в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стартовал третий день голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.