«Проверяется приверженность нападавшего нацистской идеологии»: 13 человек погибли в результате стрельбы в школе Ижевска

По меньшей мере 13 человек погибли в Ижевске в результате нападения на школу №88, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Жертвами нападавшего, который открыл стрельбу, стали девять детей и четверо взрослых. Не менее 20 человек пострадали, большинство из них — дети. Нападавший покончил с собой в здании школы. По данным СКР, его зовут Артём Казанцев, он был учеником школы №88. У следствия есть версия о том, что он придерживался неонацистских взглядов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в школе №88 в Ижевске. В результате нападения вооружённого мужчины там погибли 13 человек, в том числе девять детей, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Его личность уже установлена. По данным следствия, нападавшим является 34-летний Артём Казанцев, который учился в школе №88.

«Казанцев 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», — сообщили в Следственном комитете.

В результате нападения пострадали больше 20 человек. Правоохранители смогли заблокировать преступника в одном из классов школы, он покончил с собой.

Уголовное дело по факту стрельбы в школе №88 об убийстве двух и более лиц (пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о незаконном приобретении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) уже передано в Главное следственное управление СКР.

По данным ведомства, среди погибших взрослых — два охранника и двое учителей.

У пострадавших детей и взрослых — огнестрельные ранения и переломы. Некоторые ученики пытались спастись, выпрыгивая из окон верхних этажей.

В Минздраве РФ заявили, что в Ижевск направлены специалисты из медицинских федеральных центров, чтобы оказать помощь пострадавшим в трагедии.

По предварительным данным, неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе, когда ученики находились на уроках. Нападавший смог ворваться в один из классов и стал расстреливать детей.

Один из учеников школы рассказал RT, что нападавший успел обойти несколько этажей школы.

«Кровь на четвёртом, на третьем и на втором этажах... Когда мы вышли на улицу, там были (раненый. — RT) десятиклассник и несколько первоклашек», — рассказал школьник, который вместе с одноклассниками спрятался в классе.

По его словам, паники среди учеников не было.

«Страшно было, мы прятались, но никто не плакал. Учитель сказал успокоиться, сказал, что работает спецназ», — добавил подросток, которого вместе с другими детьми правоохранители эвакуировали из школы.

В сети также были опубликованы видео и фото, которые пострадавшие ученики записали во время нападения. Судя по кадрам, они успели спрятаться в классах и забаррикадировать двери партами. Директор школы успела укрыться в кабинете с подростком, который был ранен.

Пока официальные органы не комментировали информацию о том, как именно мужчине удалось проникнуть в образовательное учреждение.

Тело стрелка в одном из классов школы.

Следственный комитет опубликовал видео с места преступления: тело предполагаемого нападавшего находится в одном из классов школы.

Преступник был одет в чёрную одежду, футболку с красной свастикой и балаклаву. СКР также опубликовал фото оружия и обойм с патронами: их у нападавшего было не меньше 20. На каждой из них красной краской сделана надпись «Ненависть».

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что нападавший был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей из-за бесчеловечного теракта в ижевской школе. Он добавил, что президент уже дал все поручения региональным и федеральным властям, чтобы оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

С 26 по 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.