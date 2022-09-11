Дистанционное голосование Путина, видеонаблюдение и DDoS-атаки: что произошло во второй день выборов в органы власти РФ

В субботу, 10 сентября, Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве через платформу дистанционного электронного голосования. Возможностью проголосовать онлайн также воспользовались премьер-министр РФ Михаил Мишустин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Во второй день выборов избиркомы открылись уже в 50 регионах. Наблюдатели не зафиксировали грубых нарушений на выборах в России. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, в первый день было около 15 попыток хакерских атак «высокой степени критичности».

В субботу, 10 сентября, голосование на региональных и местных выборах было проведено в 50 регионах России, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Вчера в 35 регионах открылись избирательные участки. Сегодня к ним присоединились ещё 15. Так что уже в 50 регионах проходит голосование на разных уровнях выборов», — сказала она.

По её словам, первый день голосования «прошёл в основном без особых каких-то происшествий», а представители ЦИК «дотошно разбирались» в публикациях СМИ и в соцсетях о потенциальных нарушениях. При этом было зафиксировано порядка 15 попыток хакерских атак «высокой степени критичности» из-за границы на федеральную платформу дистанционного электронного голосования.

«Например, в период с 13:00 до 16:00 мск велось активное сканирование системы и проводились попытки DDoS-атак на прикладном уровне из Прибалтики. Как я и говорила, у нас страны-вассалы в основном активничают, пытаются угодить своим «хозяевам». Наша система защиты отработала штатно, все атаки успешно отражены», — констатировала Памфилова.

В 51 субъекте РФ избирательные участки на проходящих выборах оборудованы видеонаблюдением, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, речь идёт о 932 территориальных и 23 709 участковых избиркомах.

«Уже никто не спорит с тем форматом видеонаблюдения, который предложила Центральная избирательная комиссия в прошлом году. Оно стало глубоко профессиональным, просто так посидеть и посмотреть уже не получается», — приводит его слова ТАСС.

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Наблюдатели пока не зафиксировали грубых нарушений на выборах в России. Об этом сообщил председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член СПЧ Александр Брод. По его словам, в общей сложности из регионов в ситуационный центр поступило 9142 сообщения.

«Информации о грубых нарушениях, которые бы повлияли на ход выборов, поставили под сомнение легитимность процесса, нет», — пояснил он.

Также по теме Избирательные участки открылись в 35 регионах: как в России прошёл первый день выборов в органы власти В России завершился первый день выборов на различных уровнях. В общей сложности в период с 9 по 11 сентября в 82 регионах РФ будет...

Напомним, что в России голосование на региональных и местных выборах проходит с 9 по 11 сентября. Так, в 15 субъектах РФ выбирают губернаторов, в шести регионах — членов законодательных собраний, а в 12 — депутатов административных центров субъектов. Всего в 82 регионах проводится около 4,7 тыс. муниципальных выборов, местных референдумов и довыборов на разных уровнях власти. Будет замещено свыше 31 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Между тем на муниципальных выборах в Москве в первый день голосования наблюдалась «аномально высокая» явка. Как указал первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, в общей сложности проголосовали порядка 1,2 млн человек, из них 1 млн — при помощи платформы ДЭГ.

«Вот вам миллион тех, кто проголосовал дома с телефона, поэтому и такая высокая явка всего за три дня голосования. С точки зрения легитимности это хорошо, а не как было в 2017 году, когда 13% москвичей избирали муниципальных депутатов», — сказал парламентарий, чьи слова приводит РИА Новости.

Путин, Мишустин и Песков проголосовали онлайн

Владимир Путин в субботу также принял участие в голосовании на выборах в представительные органы местного самоуправления Москвы. Он воспользовался федеральной платформой ДЭГ, которая применяется на региональных и муниципальных выборах в семи регионах.

«11 сентября — единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надёжная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», — сказал глава государства.

Возможностью дистанционного электронного голосования также воспользовались премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Голосовал электронно. Очень удобно», — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с РИА Новости.

В свою очередь, замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что платформа ДЭГ работает в штатном режиме.

«Мы смотрим динамику голосования. Она из года в год достаточно похожий характер имеет. Очень большое количество людей пытаются проголосовать в первые минуты, в первые часы после начала ДЭГ», — цитирует его ТАСС.

По словам главы Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ Александр Сокольчук, результаты онлайн-голосования в семи субъектах РФ появятся в ночь на понедельник.