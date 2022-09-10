Путин назвал электронное голосование удобной и надёжной формой участия в выборах

Президент России Владимир Путин принял участие в электронном голосовании, назвав его удобной и надёжной формой участия в выборах.

Российский лидер напомнил, что 11 сентября является Единым днём голосования в России.

«Но отдать свой голос можно заранее, дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надёжная форма голосования», — заявил Путин.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалёв заявил, что в Москве более 1 млн человек получили электронные бюллетени на выборах муниципальных депутатов за первые почти 12 часов работы.