«Вменяется девять эпизодов»: завершено расследование уголовного дела об убийстве студенток в Гае

Следователи Оренбургской области завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве студенток в Гае. Неоднократно судимый 30-летний Александр Лазарев вышел на свободу в июле 2021 года и совершил тройное убийство. Об этом сообщает региональный СК. Подробнее — в материале RT.

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела об убийстве трёх студенток в Гае. Оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом RT сообщили в региональном СК.

«Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего Александра Лазарева. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — рассказал RT старший помощник руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации майор юстиции Радик Галимов.

Как сообщили в ведомстве, Лазареву инкриминируется сразу несколько преступлений, предусмотренных п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трёх лиц, сопряжённое с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера); п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей и к другим лицам, соединённое с угрозой убийством, — по трём эпизодам); п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством); ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище); ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем); ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путём поджога с причинением значительного ущерба).

По словам адвоката обвиняемого Ирины Санжиевой, её подзащитный признал свою вину.

«Я не могу без его разрешения передавать его слова, почему он это сделал, было это помутнение или что-то другое, но могу сказать, что он признал вину и раскаивается в преступлении. Сейчас ему вменяется девять эпизодов», — рассказала RT адвокат.

Череда преступлений

Как рассказывал RT, обвиняемый Александр Лазарев ранее был неоднократно судим: в 2010 году — за разбой, а в декабре 2012-го — за убийство.

В январе 2021-го Оренбургский областной суд вынес решение по апелляции Лазарева о замене оставшегося срока заключения более мягким видом наказания, и в июле он вышел на свободу.

При этом в психологической характеристике, представленной в апелляционном суде, эксперты отмечали, что Лазарев может вновь совершить преступление. Так и случилось.

Через месяц после освобождения, 15 августа 2021 года, Лазарев, по данным СК, совершил изнасилование жительницы города Гая, которую предложил подвести на автомобиле. Впоследствии он рассказал следователю, что «был не против её убить, но не сложились обстоятельства».

Об этом преступлении стало известно только после задержания Лазарева. Жертва побоялась обращаться в полицию.

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29 сентября 2021 года Лазарев совершил тройное убийство.

«Следствием установлено, что обвиняемый 29 сентября 2021 года около 21:30 через окно квартиры, расположенной на первом этаже жилого дома по улице Молодёжной в городе Гае, увидел ранее ему незнакомых потерпевших в возрасте 17, 18 и 20 лет, — рассказал RT Галимов. — Дождавшись, когда потерпевшие легли спать, около 01:30 обвиняемый, предварительно вооружившись принадлежащим ему ножом и воспользовавшись тем, что входная дверь квартиры была не заперта, тайно проник в квартиру и, подавив волю потерпевших к сопротивлению, совершил преступления против их половой неприкосновенности, после чего нанёс каждой множественные удары ножом в область шеи и грудной клетки».

По словам Галимова, когда Лазарев, пытаясь избавиться от улик, стал поджигать вещи в квартире, одна из раненых девушек смогла выбежать во двор дома. Но обвиняемый её догнал и нанёс ещё несколько ножевых ранений, после чего скрылся. Расследование уголовного дела было поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Следователи установили личность убийцы и разослали ориентировки по региону.

«3 октября в полицию позвонили жители города Орска, которые сообщили, что их автомобиль украли. Кроме того, это сделал человек, похожий на подозреваемого в убийстве студенток. Он попытался скрыться от сотрудников ДПС, но был задержан. Видео погони даже в интернете публиковали», — рассказал RT Галимов.

Он также сообщил, что в рамках расследования была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила полную вменяемость фигуранта уголовного дела.