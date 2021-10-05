«Дал признательные показания»: суд арестовал подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом

Гайский городской суд арестовал до 30 ноября 2021 года Александра Лазарева, подозреваемого в жестоком убийстве трёх студенток. Как сообщили RT в пресс-службе суда, Лазарев признал вину в совершённых преступлениях. СК опубликовал видео следственного эксперимента, во время которого мужчина показал, как расправлялся с девушками. Сейчас, помимо убийства, Лазарев обвиняется в изнасиловании, поджоге и угоне автомобиля.

Гайский городской суд арестовал 29-летнего Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трёх студенток медицинского колледжа в Оренбургской области. Об этом сообщили RT в пресс-службе суда.

«По материалам, которые поступили в суд для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения, говорится о том, что он подозревается в совершении убийства трёх лиц и даёт признательные показания следствию», — пояснили RT в пресс-службе.

Межрайонный прокурор выступил с мотивированным заключением, в котором указал на законность задержания Александра Лазарева, обоснованность ходатайства следователя и наличие всех предусмотренных законом оснований для избрания меры пресечения в виде заключения его под стражу.

«Ход и результаты расследования данного уголовного дела остаются на контроле прокуратуры области», — добавили в надзорном ведомстве.

В итоге после того, как судья вернулась из совещательной комнаты, был оглашён вердикт: согласившись с позицией прокурора и следственных органов, суд избрал подозреваемому в совершении особо тяжкого, а также тяжких преступлений меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября 2021 года.

В СУ СК РФ по Оренбургской области сообщают, что, помимо дела об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), возбуждены уголовные дела ещё по четырём статьям.

«В результате комплекса произведённых следственных и процессуальных действий следователями в действиях Александра Лазарева установлены признаки ряда дополнительных преступлений, с учётом чего возбуждены новые уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, соединённое с угрозой убийством, совершённое в том числе в отношении несовершеннолетней»); п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством, совершённые в том числе в отношении несовершеннолетней»)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо этого, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества, совершённое путем поджога с причинением значительного ущерба») и по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»).

Убийство

30 сентября в городе Гай под Оренбургом в квартире после пожара были найдены тела двух девушек с колото-резаными ранами. Во дворе дома нашли тело ещё одной убитой. Все три девушки — 17, 18 и 19 лет — приехали из Башкирии, учились в местном медицинском колледже и снимали квартиру в доме №53 по Молодёжной улице.

На кадрах осмотра квартиры сотрудниками Следственного комитета видно, что квартира сгорела не полностью: на кухне лежат сигареты, пивные бутылки и ноутбук. На месте преступления было обнаружено предполагаемое орудие убийства — кухонный нож.

После произошедшего следователи начали разыскивать знакомого девушек — 18-летнего Анвара Сингизова. Однако вскоре выяснилось, что он не причастен к убийству.

Расследование уголовного дела взял на контроль центральный аппарат СК. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в размере 1 млн рублей за информацию о лицах, причастных к убийству трёх студенток.

В региональном управлении Следственного комитета 1 октября рассказали, что по делу были допрошены более 100 свидетелей, среди которых лица из круга общения потерпевших, преподаватели, сокурсники, соседи, а также собственники квартиры, в которой произошло убийство.

Задержали при попытке угона

29-летний Александр Лазарев был задержан 3 октября при попытке угона автомобиля в Орске. До этого следователями была распространена ориентировка на ранее судимого мужчину.

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МВД России опубликовало видеозапись преследования угнанного Лазаревым автомобиля, а также беседу с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, которые его задержали.

Полицейский-водитель второй роты ОБ ППСП старший сержант полиции Иван Лисин и командир взвода лейтенант полиции Серикжан Аймухамбетов поздно вечером получили сообщение об угнанном автомобиле ВАЗ-2110. Обнаружив автомобиль при обследовании дворов, они начали его преследование и догнали угонщика возле детского сада.

Водитель бросил машину и побежал на территорию дошкольного учреждения, где попытался скрыться.

«Обследовав территорию детского сада, я обратил внимание на молодого человека, который шёл в мою сторону. Когда я его окликнул, он представился сторожем детского сада. Я стал к нему приближаться и обратил внимание, что он похож на подозреваемого в совершении преступления... Он стал от меня отдаляться и убегать вдоль забора... Он был настигнут в попытке перелезть через забор», — рассказывает на видео один из полицейских.

По их словам, Лазарев при задержании оказал сопротивление, были применены спецсредства. После этого мужчина был доставлен в МУ МВД России «Орское».

СК РФ обнародовал видеозапись с кадрами следственного эксперимента, в ходе которого Лазарев показывает, как и где наносил девушкам удары.

«Всё быстро было, я ничего не помню», — говорит мужчина, когда его просят показать, в какие части тела он наносил удары.

Дважды судим

По данным RT, Лазарев был ранее дважды судим: за разбой в 2010 году и убийство в 2012-м. Он отбывал наказание в колонии строгого режима с декабря 2012 года.

В январе 2021-го Оренбургский областной суд вынес решение по апелляции Лазарева о замене оставшегося срока заключения более мягким видом наказания, и в июле он вышел на свободу.

Согласно материалам суда, Лазарев в колонии характеризовался положительно. В 2017 году заключил брак. У него есть дочь.

Но, как отмечалось в суде, за годы заключения он 15 раз нарушал установленный законом порядок отбывания наказания. За это ему делали выговоры, штрафовали и отправляли в ШИЗО.

Из психологической характеристики, упомянутой в апелляционном постановлении, следует, что эксперты прогнозировали в отношении Лазарева «среднюю вероятность рецидива преступлений и средний уровень адаптации на свободе». Кроме того, говорилось об «отсутствии убеждённости» в том, что отбывающий наказание утратил общественную опасность.