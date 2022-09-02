Патриотический консенсус: аналитики обсудили предстоящие муниципальные выборы в Москве

Специальная военная операция и антироссийские санкции укрепили рейтинги президента РФ и партии «Единая Россия», эта тенденция повлияет и на результаты голосования на муниципальных выборах в Москве. К такому выводу пришли политологи в рамках дискуссии, организованной по инициативе Фонда развития гражданского общества. Кроме того, аналитики рассказали о новшествах, которые появились в системе дистанционного электронного голосования и на избирательных участках.

Ключевым фактором, который будет влиять на исход московских муниципальных выборов, станет патриотический консенсус вокруг президента и партии власти. Такое мнение высказали политологи, принявшие участие в круглом столе «Муниципальные выборы в Москве: ход кампании, прогноз результатов». Мероприятие прошло 2 сентября по инициативе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Эксперты представили прогнозы результатов предстоящих выборов, а также обсудили, какую роль в них может сыграть система дистанционного голосования и её бойкот оппозиционными политсилами. Аналитики сошлись в том, что преимущество по итогам кампании, скорее всего, достанется кандидатам от партии «Единая Россия» и от общественного объединения «Мой район», которое опирается на столичную программу городского благоустройства с аналогичным названием.

Напомним, выборы депутатов будут проходить с 9 по 11 сентября в 125 из 146 муниципалитетов столицы.

Фактор СВО

Как пояснил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, патриотический консенсус, который, как ожидается, скажется на выборах муниципальных депутатов в Москве, сложился вокруг поддержки специальной военной операции (СВО) и противодействия западным санкциям. Кроме того, по его словам, это понятие включает также одобрение решений президента РФ и «Единой России», что повышает шансы на победу кандидатов от этой политсилы.

«Мы видим, что в целом по стране «Единая Россия» увеличила свой рейтинг за последние полгода на 10%», — заявил эксперт.

Он отметил, что на сегодняшний день порядка 50% столичных избирателей поддерживают власть, 25% — оппозицию. Ещё около 25% москвичей пока не определились с выбором, и именно они могут повлиять на конечные результаты голосования, говорит Костин.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, в свою очередь, полагает, что «Единая Россия» может получить наибольшую поддержку (около 50%) в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом, в частности, говорят результаты проходившего 28—29 августа социологического исследования, в котором приняли участие 2 тыс. москвичей.

По данным опроса, осведомлены о выборах и готовы проголосовать 55% респондентов. Однако, согласно прогнозам, общая явка избирателей составит 28—32%, отметил Потуремский.

Комментируя дистанционное электронное голосование, Константин Костин обратил внимание на то, что система не предполагает «дополнительной регистрации», что «сделает процедуру более прозрачной и повысит доверие людей к этому способу голосования».

Как отмечают эксперты, ДЭГ особенно актуален для тех, кто ещё пока не определился с выбором и будет голосовать удалённо в последний момент.

Политолог Александр Асафов о предстоящих муниципальных выборах 2022 года

Политолог Александр Асафов также считает, что наиболее прочные предвыборные позиции — у кандидатов от «Единой России», поскольку все они придерживаются одной программы по улучшению жизни горожан и благоустройству Москвы. Аналитик согласен с тем, что в рамках ДЭГ единороссы могут получить до 50% поддержки, тогда как, по его оценке, на обычных участках этот показатель будет колебаться от 13 до 30%.

Асафов также рассказал, как обновилась ДЭГ и избирательные участки к предстоящему голосованию.

«Определённое новшество — это отсутствие переголосования, которое вызывало много вопросов в ходе прошлой кампании... На участках появятся специальные сканеры, к которым человек может приложить свой паспорт, поскольку теперь существует электронный регистр с актуальными данными избирателя. Он в режиме реального времени поможет избежать ошибок, связанных с идентификацией», — пояснил политолог.

Политика бойкота

Что касается оппозиции, то, по оценкам экспертов, в рамках текущей избирательной кампании она выступает довольно слабо. Как отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, оппозиционные кандидаты не смогли заблаговременно подготовиться к голосованию из-за отсутствия необходимых организационных и информационных ресурсов, а также стратегии выборной кампании.

Gettyimages.ru

© RUNSTUDIO

Кроме того, оппозиция отвергает ДЭГ, уступая таким образом этот канал голосования политическим конкурентам.

Смущает электорат и противоречивая риторика оппозиционеров: некоторые из них заранее критикуют выборы, говоря о возможных фальсификациях, но в то же время призывают избирателей голосовать.