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В Москве среди участников онлайн-голосования в сентябре разыграют 100 автомобилей

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Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты провести акцию программы «Миллион призов» #ВыбираемВместе2022.
В Москве среди участников онлайн-голосования в сентябре разыграют 100 автомобилей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Так, москвичи смогут выиграть один из 100 автомобилей либо 3, 4, 5 или 10 тыс. призовых баллов. Всего в рамках программы будет разыграно свыше 600 тыс. призов.

Жители столицы смогут потратить выигранные баллы на приобретение продуктов, товаров для дома и творчества, одежды и обуви, детских товаров, а также в аптеках, кафе, музеях. Кроме того, будет возможность направить выигрыш на благотворительность или пополнить им карту «Тройка».

Розыгрыши состоятся 10, 11 и 12 сентября. Участие в них смогут принять те, кто проголосует онлайн до 20:00 в день накануне розыгрыша.

Ранее сообщалось, что на портале мэра и правительства Москвы появился сервис, благодаря которому можно проверить учётную запись для участия в онлайн-голосовании на выборах муниципальных депутатов в сентябре.

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