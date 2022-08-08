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В Москве запустили сервис проверки учётной записи для онлайн-голосования

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В Москве запустили сервис проверки учётной записи для онлайн-голосования на осенних выборах.
В Москве запустили сервис проверки учётной записи для онлайн-голосования
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Ageev / EyeEm

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Пользователь должен авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, затем нажать кнопку «Получить информацию» в блоке «Доступ к электронному голосованию», после чего появятся сведения о наличии или отсутствии возможности для голосования онлайн.

О причинах невозможности проголосовать в онлайн-режиме можно узнать сразу: например, это неполная учётная запись или отсутствие нужных данных в профиле.

Если до 30 августа внести необходимые сведения, исправить ошибки или подтвердить личность, то у пользователя появится возможность голосовать онлайн, передаёт Life.ru.

«В случае если все данные указаны верно, но электронное голосование остаётся недоступным, пользователи могут направить обращение в техническую поддержку или написать письмо на электронную почту: support-vybory@mos.ru», — отмечается в сообщении.

В марте Госдума приняла в третьем чтении поправки по совершенствованию законодательства в части дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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