Партия «Новые люди» выдвинула 580 кандидатов на муниципальные выборы в Москве.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Сегодня (в воскресенье, 3 июля. — RT) к 15:01 мы официально выдвинули 580 кандидатов в 206 муниципальных образованиях Москвы. Поздравляю вас с официальным стартом предвыборной гонки», — заявил секретарь московского отделения партии Ярослав Самылин.

Всего на собрании московского городского отделения партии «Новые люди» присутствовало более 600 человек, в том числе кандидаты, журналисты, активисты и руководство партии.

Ранее стало известно, что сын зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья вступил в партию «Единая Россия».