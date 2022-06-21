Сын замглавы Совбеза России Медведева вступил в партию «Единая Россия»

Сын зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья вступил в партию «Единая Россия».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

«Планирую заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства, а также по налаживанию процессов в сфере импортозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса», — заявил Медведев-младший.

Партийный билет ему вручил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Ранее «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева кандидатом на выборах главы региона.

Кандидатом на выборах главы Калининградской области «Единая Россия» выдвинула действующего главу региона Антона Алиханова.