«Единая Россия» выдвинула Алиханова кандидатом на выборах главы Калининградской области

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Партия «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Калининградской области Антона Алиханова кандидатом на выборах главы региона.
«Единая Россия» выдвинула Алиханова кандидатом на выборах главы Калининградской области
  • РИА Новости

«Действующему губернатору оказано доверие президента, безусловно, «Единая Россия» должна его кандидатуру поддержать», — приводятся слова секретаря Генсовета партии Андрея Турчака в пресс-релизе.

Алиханов поблагодарил делегатов партийной конференции реготделения за поддержку и выразил уверенность в том, что сформированная за пять лет команда справится с любыми вызовами.

20 мая президент России Владимир Путин в беседе с Алихановым заявил, что спад строительства в регионе был отмечен до специальной операции в Донбассе, в связи с чем её упоминание в данном контексте неуместно.

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