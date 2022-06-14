«Единая Россия» выдвинула Алиханова кандидатом на выборах главы Калининградской области

Партия «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Калининградской области Антона Алиханова кандидатом на выборах главы региона.

«Действующему губернатору оказано доверие президента, безусловно, «Единая Россия» должна его кандидатуру поддержать», — приводятся слова секретаря Генсовета партии Андрея Турчака в пресс-релизе.

Алиханов поблагодарил делегатов партийной конференции реготделения за поддержку и выразил уверенность в том, что сформированная за пять лет команда справится с любыми вызовами.

20 мая президент России Владимир Путин в беседе с Алихановым заявил, что спад строительства в регионе был отмечен до специальной операции в Донбассе, в связи с чем её упоминание в данном контексте неуместно.