Путин указал Алиханову на неуместность ссылки на спецоперацию в докладе о строительстве

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Президент России Владимир Путин в беседе с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым заявил, что спад строительства в регионе был отмечен до специальной операции в Донбассе, в связи с чем её упоминание в данном контексте неуместно.
Путин указал Алиханову на неуместность ссылки на спецоперацию в докладе о строительстве
  • kremlin.ru

В ходе встречи с российским лидером в формате видео-конференц-связи Алиханов назвал одной из причин спада в строительном секторе временное нарушение логистики поставок продукции, необходимой для строительства.

«На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Вы это сделали, но это не нужно делать, потому что у вас спад был ещё в 2020—2021 годах», — приводит РИА Новости слова Путина.

Он добавил, что спад в строительстве был заметным и специальная операция в Донбассе в данном случае ни при чём.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат сообщил, что в I квартале 2022 года в Калининградской области ввели 1326 жилых домов общей площадью 325,4 тыс. кв. м, что на 38,3% больше, чем годом ранее.

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