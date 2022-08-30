Заперли за просьбу убрать просрочку: СК возбудил дело из-за закрытого в холодильнике магазина девятилетнего ребёнка

В Новосибирске региональный Следственный комитет по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело после инцидента в одном из магазинов, сотрудники которого закрыли девятилетнего ребёнка в холодильной камере. По словам отца мальчика, сына заперли за просьбу убрать с прилавков просроченную продукцию. При этом сотрудники полиции не сразу отреагировали на инцидент, сообщили RT в прокуратуре по Новосибирской области.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело после инцидента в одном из региональный магазинов, где сотрудники закрыли девятилетнего мальчика в холодильнике.

«Уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, то есть по признакам преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего)», — сообщили RT в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 23 августа 2022 года сотрудник магазина на улице Селезнёва в Новосибирске закрыл в холодильном складском помещении ребёнка из-за того, что мальчик попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина.

Как рассказали RT в региональном СК, сейчас следователями проводится комплекс мероприятий, а также допрос подозреваемых.

«Говорить о результатах допроса и об избрании меры пресечения пока рано», — пояснила и. о. старшего помощника руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ старший лейтенант юстиции Кристина Оберемченко.

За просрочку в морозилку

Отец ребёнка Михаил Лапин рассказал RT, что инцидент произошёл в магазине «Мария-Ра».

«Сын знал, что в этом магазине иногда на прилавках попадается просроченный товар. Вот он и решил с друзьями сделать доброе дело и навести порядок. Они собрали полтележки просрочки и предъявили администратору. Но сотрудники отобрали тележку, наорали на детей и выгнали их», — говорит Лапин.

По словам мужчины, через несколько минут после этого его сын вернулся в магазин уже один. В смартфоне он открыл страничку с законом, в котором говорится, что просрочку продавать нельзя, и стал зачитывать эти правила администратору магазина.

«В этот момент к нему подошёл мужчина. Он схватил сына за руку и затащил в подсобку, а после закрыл в морозильной камере, где -22 °C. Сын начал звонить в правоохранительные органы. И тот, услышав «алло, полиция», сразу открыл дверь и за шкирку вышвырнул его через чёрный ход. Если бы у него не было телефона, неизвестно, сколько они его там продержали бы», — рассказывает отец.

Он отмечает, что, как только узнал об инциденте, пошёл с сыном к магазину и вызвал наряд полиции.

«Сначала сотрудники полиции отнеслись к делу несерьёзно. Потом пообщались с сыном и уже поняли, что к чему, что это не детская шалость. Мой сын в девять лет очень принципиален, очень аргументированно и грамотно разговаривает, — поясняет Лапин. — Я рассчитываю, что СК разберётся и выдвинет адекватное обвинение. Люди, работающие в сфере услуг, должны быть адекватнее».

В свою очередь, в прокуратуре по Новосибирской области RT сообщили, что к ответственности могут быть привлечены и полицейские, которые не сразу отреагировали на заявления отца.

«Установлено, что сотрудники полиции до момента предания гласности обстоятельств произошедшего проверочные мероприятия фактически не проводили, передачу материалов следователям Следственного комитета не инициировали, чем нарушили требования статей 6.1 и 151 Уголовно-процессуального закона. В связи с этим прокуратурой начальнику отдела полиции 29.08.2022 направлена информация об устранении нарушений федерального законодательства», — сообщил RT старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Сергей Чернов.

По его словам, ход уголовно-процессуальной проверки регионального Следственного комитета поставлен на контроль.

Жалобы покупателей

Вместе с тем в группе магазина «Мария-Ра» в соцсетях пользователи часто жалуются на просроченные продукты. На это администратор отвечает, чтобы покупатель обратился в магазин для возврата средств и в отдел контроля качества продукции.

«Сейчас купил четыре пачки разных салатов SaladBar. Просто выкинул 500 рублей на ветер. Салаты, несмотря на то что срок годности не истёк, похоже, пропавшие (на вкус кислые). Вскрыл один (сырный с чесноком), попробовал — кислит (нет, это не от чеснока). Выбросил. Второй — оливье с ветчиной. Вообще горький. Выкинул»,— писал 18 августа пользователь Сергей Сентинел.

Также покупатели отмечали грубость сотрудников торговой сети.

«08.2022 года в 16:50 пришёл в магазин «Мария-Ра» в ТЦ «Район» на улице Попова, 70, с щенком чихуахуа на поводке. Подошёл человек в спортивной кофте и трениках, без бейджа. Сказал, что с собакой нельзя. На мой вопрос, где это написано, ответил: «Скачай в интернете». Из магазина я ушёл», — писал Андрей Черняев.

Пользователь Дина Кротова рассказала про случай, произошедший с её мамой.

«Добрый день! Сегодня обратились в «Мария-Ра» по адресу 40 лет октября, 3а. В 19:50 была на кассе моя мама, покупала сахар, который фасованный по килограмму. Мама (пожилой человек) спросила у кассира при взвешивании, почему в пакете 930 грамм, кассир ей ответила: «Не знаю, я его не сосу», — написала 4 августа девушка.

RT связался с представителями магазина «Мария-Ра», они отказались от комментариев.