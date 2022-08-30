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СК возбудил дело по факту закрытия ребёнка в холодильнике в Новосибирске

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с закрытием в промышленном холодильнике девятилетнего мальчика в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
СК возбудил дело по факту закрытия ребёнка в холодильнике в Новосибирске
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, то есть по признакам преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ», — говорится в заявлении.

По данным следователей, сотрудник магазина закрыл ребёнка в промышленном холодильнике после того, как несовершеннолетний попросил убрать просроченные продукты с прилавков торговой точки.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 24 детей в лагере «Юнга» во Владивостоке.

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