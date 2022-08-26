«Зарезал из-за 5 тыс. рублей»: в Башкирии арестован убийца 95-летнего ветерана ВОВ

В Башкирии суд арестовал подозреваемого в убийстве 95-летнего ветерана ВОВ Рафаиса Муслухова. Им оказался 63-летний сосед пенсионера. По версии следствия, подозреваемый пришёл, чтобы занять денег, а когда ветеран отказался дать в долг, зарезал его.

Подозреваемый в убийстве 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Рафаиса Муслухова задержан и арестован. Об этом RT сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Башкортостан.

«Судом по ходатайству следователя Дюртюлинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Башкортостан 63-летнему жителю деревни Кадырово Илишевского района, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 26 октября 2022 года», — рассказали представители ведомства.

По версии следствия, рано утром 25 августа 2022 года подозреваемый пришёл к Муслухову, чтобы занять денег. Когда пожилой мужчина ответил односельчанину отказом, последний нанёс ветерану телесные повреждения, от которых тот скончался на месте. После этого мужчина обыскал дом ветерана, похитил найденные денежные средства и скрылся.

Благодаря комплексу неотложных следственно-оперативных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан в тот же день, отметили в ведомстве.

Как выяснил RT, убийцей оказался сосед погибшего — 63-летний Рашит Султанов. По словам знакомых с семьёй убитого пенсионера, Султанов вёл асоциальный образ жизни и был ранее судим за кражи.

«Говорят, что он пришёл занять 5 тыс. рублей, а когда Рафаис сказал, что денег нет, набросился на него, избил и зарезал. Я в шоке — зарезал из-за 5 тыс. рублей», — говорит собеседник RT.

По данным местных СМИ, прежде чем нанести смертельные удары ножом в область лица и шеи, Султанов брызнул Муслухову в лицо из перцового баллончика, а затем избил его.

Внук погибшего Рустам Муслухов рассказал RT, что сегодня его семья похоронила дедушку. Попрощаться с ветераном пришло очень много людей.

«Сегодня у нас похороны, и мне, если честно, не до комментариев, но я хочу, чтобы виновный получил максимальное наказание», — говорит Рустам.

«Не имел врагов»

Ранее RT сообщал о жестоком убийстве 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в башкирском селе Кадырово. Тело пожилого мужчины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, которая ухаживала за ним.

Как сообщают местные СМИ, накануне Муслухов пожаловался сиделке на плохое самочувствие и боли в сердце и сказал, что на всякий случай не будет закрывать дверь в дом на ночь. Утром соцработница хотела узнать о самочувствии ветерана, но он не отвечал на телефонные звонки и перестал выходить на связь. Женщина решила лично проведать подопечного и обнаружила его тело во дворе дома.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Жестокое преступление шокировало местных жителей. В администрации села RT рассказали, что погибший был уважаемым человеком, не имел врагов и всю жизнь проработал в школе.

«Его все уважали и любили. Он всю жизнь проработал в школе — сначала учителем физкультуры, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а потом был директором, — рассказала RT собеседница. — У него точно не было врагов. Он был дисциплинированный, очень хороший и отзывчивый».

Внук Муслухова рассказал журналистам, что его дед ушёл на фронт в 1944 году, когда ему было 17 лет. После окончания войны Муслухов служил на Кавказе, затем в Ульяновской области, закончил службу в 1951 году в звании младшего лейтенанта. На родине Рафаис Муслухов работал на ферме, возглавлял колхоз, а затем трудоустроился в школу, где проработал больше 40 лет.

«Бабушка умерла в 1980-х от рака. У него было трое детей. Двое из них умерли раньше него, из-за чего он очень переживал. Отец звал деда к себе в Октябрьское, но тот отказывался. Говорил, что на своей земле лучше», — пояснил внук ветерана.

В группе Илишевского района в соцсетях выразили соболезнования по поводу трагедии.

«Рафаис Муслухов активно участвовал во всех мероприятиях, проводимых на территории сельского поселения и района. Ни одно военно-патриотическое мероприятие не проходило без его участия. Напутственные слова Рафаиса Гизамовича навсегда останутся в наших сердцах. Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Рафаиса Гизамовича Муслухова», — сообщили в группе.