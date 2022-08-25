«Пусть полиция найдёт этих упырей»: в Башкирии убили 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны

В Башкирии расследуют убийство 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Тело пожилого мужчины со множественными ножевыми ранениями обнаружили в его доме в селе Кадырово. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В администрации посёлка, где проживал ветеран, RT рассказали, что погибший всю жизнь проработал в школе, был уважаемым человеком и не имел врагов.

Жестокое убийство произошло в башкирском селе Кадырово. Неизвестные зарезали 95-летнего ветерана ВОВ Рафаиса Муслухова. Его тело со множественными ножевыми ранениями утром 25 августа обнаружила социальная работница, которая ухаживала за пожилым мужчиной.

«По предварительным данным, утром 25 августа 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 95-летнего мужчины с признаками насильственной смерти во дворе его частного дома в деревне Кадырово Илишевского района. Тело обнаружила женщина, которая ухаживает за ветераном», — рассказал RT старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Республике Башкортостан майор юстиции Евгений Каневский.

По его словам, правоохранители установили, что злоумышленники нанесли погибшему удар тупым предметом по затылку и около пяти ножевых ранений.

«По факту произошедшего Дюртюлинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — сообщил представитель ведомства.

Он отметил, что пока подозреваемых в совершении преступления нет.

В настоящее время следователи-криминалисты устанавливают обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.

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© Рафаис Муслухов

В администрации сельского поселения «Кадыровский сельсовет муниципального района Илишевского района Республики Башкортостан» RT рассказали, что ветеран всю свою жизнь проработал в школе.

«Его все уважали и любили. Он всю жизнь проработал в школе — сначала учителем физкультуры, а потом был директором, — рассказывает RT собеседница. — У него точно не было никаких врагов. Он был дисциплинированный, очень хороший и отзывчивый».

Ветеран ВОВ в свои 95 лет оставался активным и с удовольствием принимал участие в различных мероприятиях, например в выборах, в районных событиях — в июне этого года Рафаис Муслухов посетил на илишевской земле Сабантуй, отпраздновал вместе с земляками окончание посевной кампании и начало летней деревенской страды.

По словам сотрудницы администрации, проживал в своём доме один. Его сын живёт в соседнем селе.

«Точной версии, как это произошло, пока нет. Мы только знаем, что его нашла сиделка, которая ухаживала за ним. Сейчас у его дома работают эксперты и полицейские. Надеемся, что преступников удастся найти», — говорит собеседница RT.

Внук Муслухова Рустам рассказал журналистам, что его дед ушёл на фронт в 1944 году, когда ему было 17 лет. После окончания войны Муслухов служил на Кавказе, затем в Ульяновской области, закончил службу только в 1951 году в звании младшего лейтенанта. На родине Рафаис Муслухов работал на ферме, возглавлял колхоз, а затем трудоустроился в школу, где проработал больше 40 лет.

«Бабушка умерла в 1980-х от рака. У него было трое детей. Двое из них умерли раньше него, из-за чего он очень переживал. Отец звал деда к себе в Октябрьское, но тот отказывался. Говорил, что на своей земле лучше», — пояснил внук ветерана.

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© Рафаис Муслухов

По словам Рустама Муслухова, его дедушка пять лет ходил с кардиостимулятором. Накануне произошедшего он созванивался с внуком и звал копать картошку.

По версии внука, старика могли убить из-за пенсии.

«Пусть полиция найдёт этих упырей. У него, кроме пенсии, нечего брать. Из-за пенсии убивать? С ума сойти», — говорит он.

Одинокие ветераны ВОВ часто становятся жертвами преступников. Так, в июле 2020 года в Башкирии двое грабителей залезли в дом к 100-летнему ветерану ВОВ и убили его. Спустя два месяца преступников задержали: ими оказались бывшие сотрудники ФСИН: 34-летний Юрий Никитин и 42-летний Виктор Валавин.

В феврале этого года суд приговорил Никитина к 23 годам лишения свободы, а Валавина — к десяти.

В сентябре 2020 года в Татарстане злоумышленник проник к 89-летней участнице ВОВ. Разбойник задушил пожилую женщину и похитил у неё 85 тыс. рублей. Спустя несколько дней преступник был задержан — им оказался местный житель, который знал, что у женщины есть денежные сбережения. За убийство и грабёж в декабре 2021 года он был приговорён к 20 годам лишения свободы.