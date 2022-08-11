Снова под суд: скопинский маньяк Виктор Мохов рассказал, как помогал прятать труп убитого в его доме

Скопинский маньяк Виктор Мохов рассказал следователям, что помог своему знакомому спрятать тело человека, которого тот убил 2 августа во время застолья в доме Мохова. На мужчину завели уголовное дело по статье об укрывательстве особо тяжкого преступления. В ближайшее время Мохову будет назначена мера пресечения.

На скопинского маньяка Виктора Мохова завели уголовное дело за сокрытие убийства.

Как рассказали RT источники в правоохранительных органах, на днях Мохова задержали за нарушение условий административного надзора — он не ночевал дома. Уже в отделе полиции он признался, что помогал прятать тело мужчины, убитого в его доме.

Убийство из-за гуся

Как следует из материалов уголовного дела, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области было найдено тело местного жителя. На следующий день был задержан 39-летний подозреваемый — житель Московской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«2 августа 2022 года... подозреваемый, находясь в доме своего знакомого, в ходе ссоры на фоне алкогольного опьянения нанёс потерпевшему удар локтевым сгибом руки в область передней поверхности шеи. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в официальном сообщении регионального управления СКР по Рязанской области.

Отмечается, что с целью сокрытия следов совершённого преступления подозреваемый вместе со своим знакомым (Виктором Моховым) в ночное время переместил тело погибшего во двор заброшенного дома. Сам скопинский маньяк рассказал, что убийство произошло у него дома.

«Я слышу звуки, удары какие-то. Заходит и говорит: «Ребята, я, по-моему, убил», — рассказал Мохов на допросе, кадры которого опубликовал СК.

Скопинский маньяк также показал правоохранителям, как и где он помогал своему знакомому спрятать тело.

Сожительница Мохова, Инесса Панова, рассказала журналистам, что потасовка, приведшая к смерти, произошла из-за гуся. По её словам, к убийству Мохов непричастен.

«Конфликт произошёл из-за гуся, — приводит слова Пановой РЕН ТВ. — Мы сначала выпили, потом передряга у них началась. Он ударил его по лицу, тот упал — и всё. Человек умер».

Свою вину мужчины признали. В отношении Мохова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений). В ближайшие дни суд изберёт ему меру пресечения.

2 млн за интервью

Скопинский маньяк Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта 2021 года после 17 лет тюремного заключения за удержание в плену и многократные изнасилования Екатерины Мартыновой и Елены Самохиной, которых он с сообщницей похитил в сентябре 2000 года.

Маньяк три года и семь месяцев продержал девушек в заранее подготовленном подземном бункере. Старшая из девушек, Елена (на момент похищения ей было 17 лет), трижды беременела от изверга — роды принимала вторая пленница, Екатерина, по учебнику акушерства и гинекологии. Ей на момент похищения было всего 14 лет. Девушки спаслись чудом — Екатерине удалось передать записку с просьбой обратиться в полицию новой квартирантке, арендовавшей комнату в доме у Мохова.

С тех пор как маньяк вышел на свободу, полностью отбыв назначенное ему наказание, он неоднократно привлекал внимание СМИ и правоохранительных органов.

Так, вскоре после освобождения Мохов принял участие в ток-шоу Ксении Собчак, в котором заявил, что ему нравится внимание журналистов, а также упомянул, что хочет встретиться с одной из своих жертв.

Вышедший из тюрьмы Мохов дал ещё несколько интервью. В СМИ появлялась информация, что за свои откровения на разных каналах он получил более 2 млн рублей.

Ещё отбывая срок, скопинский маньяк дважды обращался в редакцию RT с предложением дать интервью за крупное вознаграждение: «Мне нужны деньги, много денег».

Также по теме «Мне нужны деньги, много денег»: как скопинский маньяк Мохов пытался продать RT свои откровения Скопинский маньяк Виктор Мохов, отсидевший 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек, полтора года готовил почву для...

Публичные заявления скопинского маньяка в СМИ вызвали резонанс и возмутили многих журналистов и правозащитников — они обращали внимание правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку высказываний Мохова.

В апреле 2021-го ему был назначен штраф в размере 1,2 тыс. рублей за нарушение ограничений, предписанных ему судом в 2020 году. Тогда в отношении Мохова был назначен надзор сроком на шесть лет, по условиям которого скопинскому маньяку запретили посещать массовые мероприятия, выходить из дома с 22:00 до 06:00 и выезжать за пределы области без разрешения органов внутренних дел. В июне 2021-го, после серии скандальных интервью, Рязанский областной суд также запретил Мохову общаться со СМИ и посещать кафе.

Совсем недавно по заявлению полиции скопинскому маньяку вновь ужесточили условия надзора. 26 июля Скопинский районный суд запретил Мохову находиться ближе чем в 100 м от детских садов, школ, детских поликлиник и больниц.

Жертва скопинского маньяка Екатерина Мартынова рассказывала RT, что, ещё находясь в тюрьме, Мохов писал ей письма. После его освобождения девушке была предоставлена госзащита. По словам Екатерины, охрана распространяется на неё и её семью, однако она не может разглашать подробности. Девушка добавила, что ей неизвестно, предоставлены ли аналогичные охранные меры второй жертве преступника Елене Самохиной.