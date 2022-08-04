«С дочерью она не общалась»: пенсионерка оспорила сделку по передаче в дар жилья и попала в психиатрическую больницу

87-летняя Галина Ширяева оказалась в московской психиатрической больнице из-за конфликта с родственниками. Женщину принудительно госпитализировали накануне судебного заседания, на котором она планировала опротестовать сделку по передаче её квартиры в дар дочери. По мнению Ширяевой, документы, на основании которых она перестала быть хозяйкой жилья, были подделаны. Как пожилая женщина, которая жила одна и, по словам соседей и знакомых, была совершенно вменяема, оказалась в клинике для умалишённых, разбирался RT.

87-летняя Галина Ширяева попала в Психиатрический стационар имени Гиляровского в июне 2022 года. Женщину увезли туда с её дачи в Раменском районе, где она привычно проводила летний сезон. Соседи, которые встречались с ней накануне принудительной госпитализации, утверждают, что ничего в её поведении не говорило о старческом слабоумии.

«Совершенно неправда, чувствовала она себя отлично. За день до того, как всё произошло, были как раз у неё в гостях. Всё было хорошо, общались, шутили, чай пили», — рассказал RT сосед пенсионерки Николай Бирюков, который давно дружит с Галиной. По его словам, та проводила на даче всё время с мая до поздней осени. При этом, как отмечает мужчина, жила она одна и прекрасно справлялась с хозяйством.

Адвокат Ширяевой Александр Рыжков рассказал RT, что врачей вызвала дочь пенсионерки Елена.

«При этом она с моей доверительницей не общалась. Галина Сергеевна везде жила одна, и на даче, и в городской квартире, и о её психическом состоянии дочь знать не могла», — отметил он.

Ранее на учёте не состояла

Как уточнил Рыжков, с дачи Галину Ширяеву сначала увезли в соседний город Жуковский под предлогом, что там ей надо проверить давление, а спустя несколько дней пенсионерку удалось найти в Москве, в психиатрическом диспансере имени Гиляровского.

«Смотрю, у моей калитки женщина в форменных брюках со светоотражающими пластинами, а рядом машина припаркована без стёкол на задних окнах, такой закрытый фургончик. Я не придал значения, подошёл. Говорю: «Чего вы здесь ищете, кого вам нужно?» А они прыгнули в машину и пулей понеслись, мне бы дураку сфотографировать номер, но я сразу не сообразил. Потом только понял, что меня Галина Сергеевна из машины звала, а они уже умчались», — описывает госпитализацию соседки Николай Бирюков.

ПНД, в который поместили Ширяеву, быстро через суд оформил принудительную госпитализацию. Причём адвокат пенсионерки, работавший с ней на тот момент по другому делу, на заседание не попал.

«Информацию о суде от меня скрыли. В итоге там был назначенный защитник. Сейчас мы будем подавать апелляцию и добиваться проведения независимой экспертизы. Там сплошные нарушения. Даже если принять во внимание поставленный в стационаре диагноз, то по закону с такой формой болезни принудительно госпитализировать нельзя», — сообщил Рыжков.

Он подчеркнул, что его подзащитная ранее не состояла на учёте, самостоятельно ведёт хозяйство и ухаживает за котом, соседи подтверждают, что женщина вменяемая. Всё это, как уверен адвокат, говорит в пользу того, что его подзащитная не нуждается в принудительной госпитализации.

Раздор из-за квартиры

По мнению юриста, дочь пенсионерки Елена специально вызвала врачей, чтобы помешать матери участвовать в судебном процессе. Незадолго до принудительной госпитализации женщина подала иск в Мещанский районный суд Москвы с требованием признать недействительной сделку о передаче её квартиры в дар дочери, с которой она уже много лет не общается.

Как следует из иска (есть в распоряжении RT), Галина Ширяева случайно узнала, что «подарила» свою квартиру дочери, когда подавала заявку на субсидии для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. Пенсионерку эти сведения удивили, и она обратилась в Росреестр, где узнала подробности сделки.

Как оказалось, договор был заключён между Еленой Ивановой и неким Олегом Рощиным, которому Галина Сергеевна якобы выписала доверенность. При этом в документе не указано, каким нотариусом он был выдан.

«Я никаких доверенностей на права отчуждения своей квартиры в том числе Рощину О.Н. не выдавала. Если я желала бы подарить квартиру Ивановой Е.В., то сама бы заключила договор дарения с ней, а не поручала бы это сделать посторонним лицам», — утверждает Ширяева.

По словам пенсионерки, она никому не оформляла доверенность, документ — подделка, а с Рощиным она не знакома.

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В свою очередь, Елена уверяет, что госпитализация матери была оправданной.

«Есть мнение врачей, которое совершенно обоснованное. Они нашли основания поместить маму в больницу, и мы не можем это подвергать сомнению. А адвокат просто манипулирует старой больной женщиной в своих интересах», — заявила она RT, отказавшись от дальнейших комментариев.

Сейчас Галину Ширяеву пытается вызволить из психдиспансера её адвокат Александр Рыжков, направивший обращение прокурору Москвы. В нём он, в частности, просит провести судебно-психиатрическую экспертизу для его подзащитной, чтобы дать точные ответы на вопрос, нуждается ли пенсионерка в принудительной госпитализации. Также юрист просит проверить дарственную, согласно которой передали квартиру женщины.

Как сообщили RT в прокуратуре, обращение поступило и передано для проверки по территориальному принципу.

Адвокат Рамиль Гизатуллин считает, что eсли всё, что изложено в заявлении, соответствует действительности, то шансы привлечения виновных к ответственности очень велики.

«Складывается впечатление, что злоумышленники рассчитывали на престарелый возраст пенсионерки и её жизнь не входила в их планы. Всё весьма очевидно. Желая прекращения спора и сокрытия факта предполагаемого мошенничества с недвижимостью, преступники преследовали цель признать жертву недееспособной. Впоследствии в результате медикаментозной терапии можно было инициировать и её смерть», — считает адвокат.