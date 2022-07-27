«Впервые за 20 лет существования услуги»: Сбербанк объявил о повышении стоимости уведомлений об операциях

С 1 августа Сбербанк повысит стоимость услуги «Уведомления об операциях» на десять рублей. Цена услуги составит от 40 рублей в месяц в зависимости от типа карты. В банке пояснили, что соответствующее решение принято впервые за 20 лет существования услуги и обусловлено двукратным ростом объёма бизнеса за последние пять лет. Аналитики отметили, что стоимость услуги даже с учётом повышения остаётся символичной и доступной для клиентов банка.

Стоимость услуги «Уведомления об операциях» для клиентов Сбербанка изменится с 1 августа, говорится в поступившем в RT релизе компании.

Так, в зависимости от типа карты цена услуги составит от 40 рублей в месяц. Как пояснили в банке, клиенты могут получать услугу бесплатно после оформления подписки СберПрайм+ или выполнения условий по СберКарте. Отмечается, что уведомления по кредитной СберКарте по-прежнему предоставляются бесплатно.

Сейчас для держателей классических дебетовых карт стоимость услуги составляет 60 рублей в месяц, а для базовых карт, в том числе социальных и студенческих, — 30 рублей.

«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит десять рублей. Оно связано с двукратным ростом объёма бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений», — пояснили в организации.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев полагает, что решение Сбербанка перевести уведомления в преимущественно платный формат повлияет на другие банки.

«Решение Сбера поможет сделать банковскую сферу более конкурентной. После решения Сбербанка повысить стоимость уведомлений, другие банки на рынке будут бороться за клиентов и предлагать более широкие опции и услуги в условиях, когда клиенты сокращают набор банковских карт из-за возросшего ежемесячного обслуживания», — сказал аналитик в беседе с RT.

Отметим, что вскоре после публикации данных о решении Сбербанка пересмотреть стоимость уведомлений также стало известно, что ВТБ повысит стоимость этой услуги.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение кредитной организации, цена уведомлений вырастет до 79 рублей.

В свою очередь, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев отметил, что стоимость услуги даже с учётом повышения всё равно остаётся символичной и доступной для клиентов Сбербанка.

В беседе с корреспондентом RT Разуваев предположил, что решение о повышении стоимости услуги относится к мировой банковской практике.

«Возможно, Сбер посмотрел, где у него есть скрытые резервы для повышения своих доходов и решил повысить комиссию за уведомления. Впрочем, это мировая практика. Для многих западных банков комиссии — это существенная статья доходов, а стоимость таких услуг там может быть на порядок выше, чем в российских банках», — сказал Разуваев.

Эксперт высказал мнение, что подавляющее большинство клиентов банков будут продолжать пользоваться услугой.

«Люди привыкли к уведомлениям, поэтому вряд ли от них откажутся. В целом наша банковская система достаточно комфортна для россиян как в финансовом плане, так и по набору услуг», — заключил он.

Добавим, что с 1 июля Сбербанк ввёл комиссию за денежные переводы на карты других кредитных организаций через их приложения и сайты. Согласно решению банка, размер этого сбора составит 1,25% от суммы операции, но не больше 150 рублей, $3 или €3.

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В пресс-службе банка подчеркнули, что речь идёт о ситуациях, в которых карты других банков пополняются с карты Сбера в приложениях или на сайтах этих банков. Комиссия была введена именно для таких ситуаций.

Как пояснили в банке, соответствующая тарификация была введена в соответствии с практикой других кредитных организаций, которые ранее уже ограничили подобные операции комиссией.

При этом в Сбербанке напомнили, что клиенты сохранили возможность отправлять другим держателям карт Сбера до 50 тыс. рублей в месяц без комиссии с помощью приложения «Сбербанк Онлайн». Кроме того, система быстрых платежей позволяет переводить до 100 тыс. рублей в месяц клиентам сторонних банков без комиссии.