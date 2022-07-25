Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам
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Отмечается, что максимальная ставка возможна при наличии годовой подписки на сервисы банка и при открытии вклада онлайн с минимальной суммой 100 тыс. рублей.
При этом максимальная ставка при рублёвом вкладе на один месяц составит 5,5%.
22 июля Совет директоров Центробанка России решил снизить ключевую ставку с 9,5 до 8% годовых.
Финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.