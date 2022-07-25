Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам

Сбербанк с 25 июля снизил ставки по рублёвым вкладам, максимальная ставка по депозитам составит 7%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информацию кредитной организации.

Отмечается, что максимальная ставка возможна при наличии годовой подписки на сервисы банка и при открытии вклада онлайн с минимальной суммой 100 тыс. рублей.

При этом максимальная ставка при рублёвом вкладе на один месяц составит 5,5%.

22 июля Совет директоров Центробанка России решил снизить ключевую ставку с 9,5 до 8% годовых.

Финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.