Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам

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Сбербанк с 25 июля снизил ставки по рублёвым вкладам, максимальная ставка по депозитам составит 7%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информацию кредитной организации.
Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Отмечается, что максимальная ставка возможна при наличии годовой подписки на сервисы банка и при открытии вклада онлайн с минимальной суммой 100 тыс. рублей. 

При этом максимальная ставка при рублёвом вкладе на один месяц составит 5,5%.

22 июля Совет директоров Центробанка России решил снизить ключевую ставку с 9,5 до 8% годовых. 

Финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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