Сбербанк и ВТБ начали принимать заявки на льготную ипотеку со ставкой 7%
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«Сегодня Сбербанк начинает предварительный приём заявок на обновлённую программу льготной ипотеки, которая была анонсирована президентом России», — цитирует ТАСС первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царёва.
В ВТБ также сообщили о готовности принять заявки по обновлённой программе жилищного кредитования.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.