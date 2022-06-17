Сбербанк и ВТБ начали принимать заявки на льготную ипотеку со ставкой 7%

В Сбербанке и ВТБ объявили о старте приёма заявок на льготную ипотеку на новостройки под 7%.

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«Сегодня Сбербанк начинает предварительный приём заявок на обновлённую программу льготной ипотеки, которая была анонсирована президентом России», — цитирует ТАСС первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царёва. В ВТБ также сообщили о готовности принять заявки по обновлённой программе жилищного кредитования. Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.