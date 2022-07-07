Зерно везут через Крым: как херсонские фермеры торгуют с Россией

Херсонская область готовится провести референдум о присоединении к России. Голосование может пройти уже осенью этого года. Регион специализируется на сельском хозяйстве: в год местные фермеры выращивают около 2,5 млн тонн одних только зерновых культур. Как херсонские фермеры приступили к уборке урожая под угрозой обстрелов с украинской стороны, какие продукты уже готовы продавать в Россию и что будут закупать у российских производителей в интервью RT рассказал заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

— В конце мая Херсонская область начала поставлять в Россию зерно. Какие российские регионы закупают продукты у херсонских фермеров и какая продукция пользуется спросом?

— Интерес в первую очередь проявляют представители республики Крым и Краснодарского края. Закупают по мере созревания урожая. В первую очередь покупателей интересует ячмень и пшеница. Ещё мы ведём переговоры о том, чтобы начать поставлять в Россию семечки для производства подсолнечного масла — этой продукции у нас очень много. Но пока семечки не выросли, поэтому самих поставок ещё не было.

— Какой объём урожая в этом году ожидают собрать по всей Херсонской области?

— Пока мы не готовы предсказывать, сколько урожая будет собрано в этом сезоне. Я могу лишь сказать, что в среднем Херсонская область выращивает в год 2,5 млн тонн зерновых, около 2 млн тонн овощей и бахчи. Это очень большие объёмы. Часть выращенной продукции останется в области: для проведения следующей посевной и чтобы обеспечить продовольственную безопасность в самом регионе. Остальное фермеры отправят на экспорт.

— Военно-гражданская администрация сейчас регулируют ценообразование на рынке или фермеры сами договариваются с покупателями о ценах?

— 99% фермерских хозяйств в области — это частные владения. То есть фермеры сами торгуют своей продукцией через компании-трейдеры. Получается, что рынок сам формирует цены на все товары. Грубо говоря: как покупатели и продавцы между собой договорятся, так и будет.

Торговля с российскими покупателями ведётся сразу в рублях. Власти Херсонской области пока никак в эти процессы не вмешиваются.

— В июне в соцсетях появилось видео женщины, которая представилась фермером из Херсонской области. На записи она выбрасывает в поле на свалку коробки со свежей капустой. По словам автора видео, она и другие фермеры были вынуждены избавиться от товара, потому что его невозможно продать: оптовых покупателей из Украины в области уже нет, а спрос из России сейчас очень маленький. Действительно ли местным фермерам трудно сбыть свою продукцию из-за отсутствия спроса?

— У некоторых фермеров возникает такая сложность со сбытом, потому что сейчас рынок перенасыщен. Но большая часть фермеров, которые хотят продать свой продукт, успешно его реализовывают. Есть единичные случаи, когда люди не успевают продать часть продукции, особенно скоропортящейся.

— Интересно, что летом прошлого года в соцсетях появлялись аналогичные видео, на которых фермеры заявляли, что вынуждены выкидывать огурцы и черешню, потому что оптовики не покупают продукты. С чем это было связано тогда? Ведь в прошлом году никаких военных действий в регионе не было.

— Да, в прошлом году рынки были закрыты из-за пандемии. Эти проблемы сбыта и спроса возникают регулярно. Фермеры засеивают и выращивают один объём продукции, который они планируют сбыть, а в результате продать получается меньше, чем ожидалось.

— В конце мая стало известно, что украинские военные заминировали единственный выход из порта Херсона в Чёрное море. Из-за этого стало невозможно отгружать зерно из области привычным способом. Сейчас работают какие-то альтернативные маршруты поставок зерна?

— Есть альтернативный маршрут через Крым, зерно везут туда на зерновозах. Других вариантов пока нет.

— Россия сейчас является единственным покупателем для Херсонской области или другие страны тоже заинтересовались покупкой продуктов из региона?

— Мы ведём переговоры с другими странами, но пока закупает продукцию только Россия.

РИА Новости

© Иван Родионов

— 20 июня в области началась уборка посевной. Как сейчас проходит этот процесс? В местных СМИ и соцсетях фермеры заявляли, что проблем с горюче-смазочными материалами нет, но не хватает комбайнов.

— Насколько я знаю, фермеры договариваются между собой и соседями. в том числе из Мариуполя и Бердянска, и арендуют комбайны. По крайней мере к властям области они не обращались с просьбой предоставить комбайны, потому что их не хватает.

— Что насчёт рабочих рук? Ведь во время активных боевых действий люди уезжали из домов и оставляли свои хозяйства.

— Очень много людей возвращается обратно. Они видят, что в родной области ситуация стабилизируется, жизнь налаживается. Понятно, что люди, которые привыкли жить хорошо и работать, не будут долго сидеть на пособии для беженцев. Поэтому сейчас жители активно возвращаются к работе.

— Как обстоят дела у фермеров на границе с Николаевской областью (территория подконтрольна Киеву)? Ведь там сохраняется угроза обстрелов со стороны ВСУ.

— Действительно есть опасность того, что когда люди выходят в поля собирать урожай, могут начать обстреливать — такие инциденты уже были. К счастью, тогда никто не погиб, люди успели спрятаться. Тут всё зависит от личного решения фермеров, но есть люди, которые не выходят на уборку, потому что боятся за свою жизнь.

— В этом году Херсонская область будет закупать семена для следующей посевной у России?

— Мы каждый год закупали семена у российских продавцов, независимо от обстановки в регионе и отношений между странами. Эта осень покажет, какой объём нам нужно будет закупить, чтобы сеять озимые культуры. При этом и свои семеноводческие предприятия в области тоже есть.

— Как сейчас обстоят дела с удобрениями? Будет ли область закупать их у России или других стран?

— На этот год область полностью обеспечена удобрениями, потому что их мы закупали заранее осенью. Удобрения привозили из украинских регионов и из Турции. Этой осенью будем закупать их у России и, возможно, у других стран.