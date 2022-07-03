«Температура будет аномально высокая»: синоптики предупредили о жаркой погоде в Москве

В московской мэрии сообщили, что в ближайшие дни в столице сохранится жаркая погода. Ожидается, что температура будет достигать +30...+32 °C. По данным синоптиков, речь идёт об аномальной жаре с превышением нормы на четыре-пять градусов. Вместе с тем со второй половины недели ожидается небольшое похолодание. Однако, как полагают метеорологи, температура всё равно окажется выше нормы.

На официальном сайте мэра Москвы появилось предупреждение о предстоящей жаре в столичном регионе.

«В Москве сохраняется жаркая погода. Небольшое похолодание, по прогнозам синоптиков, возможно лишь во второй половине следующей недели», — говорится в сообщении.

Как следует из публикации, в ночь на понедельник, 4 июля, термометры покажут от +15…+17 °C градусов тепла, днём ожидается +32 °C без осадков. Похожая погода прогнозируется во вторник, 5 июля.

«При этом в небе появится больше облаков и местами пройдут небольшие дожди. В среду также возможны кратковременные осадки, воздух прогреется до +32 °C», — говорится в сообщении мэрии.

На фоне жары горожанам порекомендовали меньше времени проводить на солнце, пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из лёгких натуральных тканей, а также использовать солнцезащитные средства.

При этом РИА Новости сообщает со ссылкой на Гидрометцентр, что температура воздуха в Москве в июле будет выше климатической нормы на 1—1,5 °C.

В беседе с RT руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин также подчеркнул, что в ближайшие дни погода в столичном регионе будет аномально жаркой.

«С сегодняшнего дня и до вторника включительно температура будет аномально высокая. Ночью в Москве прогнозируется +15 °C, а по Подмосковью +12…+16 °C. Такая температура характерна для конца июля. Дневные температуры ожидаются в пределах +29…+32 °C, а в Москве +30…+32 °C», — сказал синоптик в беседе с RT.

По его словам, начиная со среды и четверга на погоду будут влиять атлантические циклоны. Варакин отметил, что с этого момента возможны дожди и грозы, в том числе с градом, на фоне которых будет наблюдаться небольшое понижение температуры. Синоптик отметил, что даже в этом случае погода будет теплее нормы.

«То есть если в ближайшие пару дней температура будет на четыре-пять градусов выше нормы, то во второй половине недели и ближе к выходным она будет выше нормы на градус-два», — пояснил он.

В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов полагает, что на следующей неделе в Центральной России, в частности в Москве, Твери и Туле, к среде и четвергу погода будет меняться.

«К концу рабочей недели у нас будет +23...+25 °C. Но это совсем не то, что ждёт нас в самом начале недели, потому что в начале недели будет +30...+32 °C в этих городах. К концу недели температура будет более умеренной и начнутся кратковременные дожди и грозы, переходящие во фронтальные грозы, ливни и шквалистые усиления ветра при грозах», — сказал Шувалов.

Тем временем в столичном комплексе городского хозяйства 3 июля заявили, что городские службы работают в усиленном режиме на фоне жары.

АГН «Москва»

© Ведяшкин Сергей

«Сегодня в городе +30...+32 °C. Городские службы работают в режиме повышенной готовности. В 11:00 приступили к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13:00 и 15:00. Круглосуточно в цикличном режиме проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части», — сообщалось в Telegram-канале комплекса.

Также там говорится, что в ночное время с 21:00 до 06:00 в городе проведён полив зелёных насаждений.

В свою очередь, в Департаменте транспорта Москвы заявили, что пассажирам Московского метрополитена бесплатно раздают воду на 18 станциях.

Как следует из сообщения, воду можно получить на станциях метро и МЦК «Багратионовская», «Белорусская» (Замоскворецкая линия), «Выхино», «Красносельская», «Кропоткинская», «Кутузовская», «Новокузнецкая», «Пионерская», «Первомайская», «Преображенская площадь», «Студенческая», «Технопарк», «Фили», «Филёвский парк», «Чистые пруды», «Лихоборы», «Стрешнево», «ЗИЛ».

«Мы следим за температурой на станциях метро, автовокзалах и автостанциях Москвы, и при необходимости список станций увеличится», — отметили в Департаменте транспорта.