Специалист Кувиков дал советы, как обезопасить смартфон в жару

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с RT дал рекомендации, как обезопасить свой мобильный телефон в жаркую погоду.

«Под воздействием высоких температур некоторые виды аккумуляторов могут загореться или же вспухнуть даже в кармане. Конечно, современные смартфоны и планшеты перед выпуском в продажу тщательно тестируют на эффективность работы в условиях экстремального холода и жары, а некоторые устройства даже имеют функцию автоматического выключения при высоком уровне температуры аккумулятора. Тем не менее риски всё равно присутствуют», — предупредил эксперт.

По его словам, если мобильное устройство питается от литиево-ионного или литий-полимерного аккумулятора, есть вероятность столкнуться с явлением теплового выброса с возможным самовозгоранием батареи.

«Держите устройства подальше от прямых солнечных лучей, не используйте плотные чехлы, мешающие циркуляции воздуха. В жаркий день обязательно сократите число одновременно работающих приложений, чтобы не перегружать и не перегревать устройство», — добавил Кувиков.

Он посоветовал заранее снизить уровень яркости экрана, отключить Bluetooth, GPS и автоматическое обновление приложений.

«Если ваш телефон или планшет всё же начал нагреваться, не пытайтесь быстро охладить устройство. В первую очередь снимите защитный чехол, спрячьте гаджет в прохладное место и позвольте ему самостоятельно остыть. Выключите все ненужные приложения и отключите мобильный интернет. На всякий случай просканируйте гаджет антивирусом: перегрев может быть вызван и работой скрытого вредоносного ПО», — заключил собеседник RT.

Ранее эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал о признаках наличия вирусов в смартфоне.