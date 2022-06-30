Эксперт по кибербезопасности Чебышев рассказал о признаках наличия вирусов в смартфоне

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал о признаках наличия вирусов в смартфоне.

«Существует ряд косвенных признаков, лишь намекающих на то, что смартфон заражён. Например, его батарея быстро разряжается, расходуется большой объём трафика, на устройстве появляется незнакомый софт, с телефонного счёта списываются средства», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, большинство современных зловредных программ умеют хорошо прятаться, поэтому может быть довольно сложно самостоятельно определить, что с устройством что-то не так.

Чебышев советует скачивать приложения только из официальных магазинов и проверять установочные файлы программ из сторонних источников с помощью антивируса.

Также эксперт рекомендует регулярно обновлять приложения и использовать проверенный антивирус.

Ранее старший научный сотрудник Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения Омского государственного технического университета Дмитрий Клыпин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах перебоев в работе беспроводных наушников и колонок.