Эксперт по кибербезопасности Чебышев рассказал о признаках наличия вирусов в смартфоне
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«Существует ряд косвенных признаков, лишь намекающих на то, что смартфон заражён. Например, его батарея быстро разряжается, расходуется большой объём трафика, на устройстве появляется незнакомый софт, с телефонного счёта списываются средства», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, большинство современных зловредных программ умеют хорошо прятаться, поэтому может быть довольно сложно самостоятельно определить, что с устройством что-то не так.
Чебышев советует скачивать приложения только из официальных магазинов и проверять установочные файлы программ из сторонних источников с помощью антивируса.
Также эксперт рекомендует регулярно обновлять приложения и использовать проверенный антивирус.
Ранее старший научный сотрудник Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения Омского государственного технического университета Дмитрий Клыпин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах перебоев в работе беспроводных наушников и колонок.