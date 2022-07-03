Вильфанд рассказал о жаркой погоде и «тропических ночах» в Москве на предстоящей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей рабочей неделе.

«Погода будет не просто тёплая, а очень жаркая. Прежде всего стоит обратить внимание на ночные температуры. Будет очень тепло, просто тропические ночи. В ночь на понедельник минимальное значение — +16...+17 °C, а в центре города — +20...+22 °C. Минимальные значения такие, которые по климату обычно бывают в этот период года днём. Это касается всего периода ночных температур вплоть до пятницы. Высокая температура также будет и днём. В понедельник и во вторник ожидается +30...+32 °C, а в среду — +28...+30 °C. Такой температурный фон примерно на четыре градуса выше многолетних значений», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что изменение температурного режима прогнозируется в четверг.

«В четверг ещё очень тёплая ночь и очень тёплое утро, но затем, во второй половине дня, начнут формироваться облака. Прогнозируется кратковременный дождь. Температура понизится, хотя всё равно останется выше нормы, до диапазона +23...+28 °C. Такой температурный фон прогнозируется в целом во второй половине недели», — добавил собеседник RT.

Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве 3 июля из-за жары.