Вильфанд рассказал о погоде на курортах России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на курортах России.
Вильфанд рассказал о погоде на курортах России
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Летний сезон будет более комфортным на территории Краснодарского края, Крыма, чем в прошлом году. В прошлом году с первых дней летнего сезона сформировалось некое давление, которое способствовало перемещению воздушных масс, тёплый воздух поднимался вверх, были дожди», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По словам метеоролога, в ближайшее время ожидается комфортная для отдыха погода.

Вместе с тем Вильфанд предупредил, что ультрафиолетовый индекс может быть высоким, поэтому лучше не находиться под прямыми солнечными лучами в полуденные часы.

Ранее в беседе с НСН главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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