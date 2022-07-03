«Преднамеренный удар»: в Минобороны РФ заявили об обстреле Белгорода и Курска украинскими ракетами и беспилотниками

Украина минувшей ночью обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс». Об этом заявили в Минобороны РФ. Как подчеркнул официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар был нанесён целенаправленно против мирного населения российских городов. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела погибли четыре человека, среди которые трое — граждане Украины.

В Минобороны РФ заявили, что украинские силы ночью обстреляли жилые кварталы Белгорода и Курска.

«Сегодня ночью с трёх часов до трёх тридцати московского времени киевским режимом был совершён преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга 3 июля.

Он подчеркнул, что ракетный удар «целенаправленно планировался и был осуществлён против мирного гражданского населения российских городов».

По данным Минобороны, российские средства ПВО сбили в воздухе все три выпущенные украинской стороной по Белгороду ракеты с кассетными головными частями. Однако обломки одной из ракет упали на жилой дом.

Кроме того, на подлёте к Курску средства ПВО уничтожили два начинённых взрывчаткой украинских реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс».

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате происшествия в городе погибли три человека, ещё четверо ранены. Среди пострадавших есть ребёнок.

«По информации, которая есть у меня на сегодняшний момент, четыре человека погибли. Один из них гражданин РФ, трое — граждане Украины. То есть правительство Украины убивает граждан Украины на территории Российской Федерации. Это абсолютный верх цинизма, который достигла Украина в своих действиях», — сказал глава региона в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Как отметил Гладков, жизни пострадавших ничего не угрожает. Раненые получат выплаты по 500 тыс. рублей из областного бюджета и, по желанию, позднее смогут направиться в санаторий.

Ранее он описал масштаб разрушений в городе. Губернатор и мэр города Антон Иванов посещали место происшествия для оценки ущерба.

«Есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них пять полностью», — написал Гладков в Telegram.

Он отметил, что власти проведут подомовой и поквартирный обход, чтобы зафиксировать все разрушения. По словам Гладкова, уже 3 июля подрядные организации проведут все необходимые замеры и начнут восстановительные работы.

На фоне сложившейся ситуации в городе отменены мероприятия фестиваля «Белгородское лето», уточнил мэр Белгорода Антон Иванов.

Тем временем очевидцы последствий обстрела сообщили о событиях предшествующей ночи.

«Один хлопок дальше, потом ещё ближе хлопок, потом третий хлопок. Слышу пламя, я в зале лежал. На меня окна посыпались, рама», — рассказал RT житель одного из обстрелянных домов.

По словам другого очевидца, в результате взрыва на участке по соседству «разворотило флигель».

«Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья: из Харькова приехали сын, тёща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило», — сообщил РИА Новости местный житель Алексей Русанов.

По его словам, они с супругой спали, когда услышали взрыв, выбежали и остались целы, однако в доме начался пожар.

В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что благодаря грамотным действиям военных пострадавших от последствий обстрела в регионе нет.

«К сожалению, иная ситуация в Белгороде. В результате атаки противника есть убитые и раненые среди жителей, разрушены дома мирных граждан. От себя лично, от всех курян выражаю соболезнования родным и близким погибших. Курская область скорбит вместе с вами», — заявил он в Telegram.

Вместе с тем позднее Старовойт сообщил об ещё одном обстреле области, под огонь попал посёлок Тёткино. По его словам, основной удар пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом.

«Предварительно зафиксировали повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах. Пострадавших нет. Наши военные подавили атаку противника ответным огнём», — написал Старовойт в Telegram.