«Остановились на ночлег в необорудованном месте»: что известно об унесённых в море в Сочи автомобилях с двумя семьями

Семь человек, в том числе трое детей, находились в двух автомобилях, которые в ночь на 24 июня смыло в Чёрное море в результате непогоды в районе Сочи. По данным СК, одного из пассажиров удалось спасти, он доставлен в больницу. В свою очередь, краевая прокуратура сообщает, что найдено тело одного погибшего. В ведомстве привели данные, согласно которым один из пропавших — годовалый ребёнок. Поисково-спасательная операция продолжается при участии подразделения МЧС, сотрудников полиции и представителей волонтёрских организаций. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение, действие которого продлено до 25 июня.

Семь человек, среди которых трое детей, находились в двух легковых автомобилях, которые унесло в Чёрное море в районе Сочи, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, в ночь на 24 июня 2022 года потоками воды после проливных дождей в акваторию Чёрного моря смыло два автомобиля, которые находились в районе посёлка Зубова Щель.

«В результате проведённых поисковых мероприятий в акватории Чёрного моря был обнаружен 42-летний мужчина, который в момент произошедшего находился в одном из автомобилей. В настоящее время он доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении СУ СК по Краснодарскому краю.

Для поиска других пропавших организованы масштабные спасательные мероприятия в акватории Чёрного моря, а также вдоль прибрежной линии. В них участвуют сотрудники поисково-спасательного подразделения МЧС России по Краснодарскому краю, полицейские и представители волонтёрских организаций.

Как уточнила позднее прокуратура Краснодарского края, также найдено тело одного погибшего. Поиски ещё пятерых пропавших продолжаются. По данным ведомства, один из пассажиров смытых в море автомобилей — годовалый ребёнок.

В свою очередь, мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что люди, которых унесло в море в автомобилях, приехали из Ставропольского края и остановились на ночлег.

«Многократно предупреждали жителей и гостей курорта о надвигающейся стихии. Но, к глубокому сожалению, несмотря на все предупреждения, две семьи из Ставропольского края, следуя транзитом на автомобилях, остановились на ночлег в необорудованном месте, в устье реки Чемитоквадже, прямо под эстакадой», — написал Копайгородский в Telegram-канале.

Он рассказал, что ночью в Лазаревском районе выпало 85 мм осадков. На посёлок Зубова Щель сошло три мощных селевых потока, была объявлена чрезвычайная ситуация.

По словам мэра, поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту, МЧС задействовали все водные средства и вертолёт. Как уточнил глава Сочи, речь идёт о более чем 1 тыс. специалистов и приблизительно 400 единицах техники.

«Принимаются все меры по ликвидации ЧС, лично контролирую действия всех служб. Обращаю внимание всех сочинцев и гостей города: штормовое предупреждение сохраняется на территории всего Сочи. Воздержитесь от выездов в горы и на море, берегите себя и своих близких!» — подчеркнул мэр Сочи.

Позднее администрация Сочи сообщила, что количество подтопленных населённых пунктов Лазаревского района достигло 11.

Уточняется, что в работах по устранению последствий стихии принимают участие аварийные бригады ресурсоснабжающих предприятий, ОАО «Сочигоргаз» и Сочинского филиала «Россети Кубань», подразделения ЮРПСО МЧС РФ, «Кубань-СПАС», муниципальной службы спасения и Сочинского гарнизона пожарной службы.

Кроме того, правоохранительные органы сформировали наряды по обеспечению порядка и защите домов от мародёрства. Жителей населённых пунктов, оказавшихся в зоне подтопления, обеспечивают горячим питанием и питьевой водой, отметили в администрации Сочи.

Кроме того, «Водоканал Сочи» сообщает, что по распоряжению мэра в населённых пунктах, столкнувшихся с ограничением водоснабжения, курсирует спецтранспорт и обеспечивает местных жителей питьевой водой.

Ранее в районе Сочи было объявлено штормовое предупреждение, которое к настоящему времени продлено до 25 июня. В сообщении МЧС говорилось, что количество осадков в предгорной зоне Сочи «достигнет критерия опасного явления».

Как заявили в ФГБУ «Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Чёрного и Азовского морей», к утру 24 июня количество выпавших осадков в Лазаревском районе составило от 30 до 114 мм. Во время действия штормового предупреждения на Чёрном море ожидается формирование смерчей.