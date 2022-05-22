Более 140 придворовых территорий подтоплено в Ростовской области

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области заявили, что уровень воды в Дону превысил неблагоприятные отметки, в результате чего подтопленными оказались 146 придворовых территорий в Азовском районе региона.

«В результате нагонных явлений, вызванных юго-западным ветром, произошло повышение уровней воды на устьевом участке реки Дон до неблагоприятных отметок. В ходе мониторинга опергруппами МЧС было установлено, что произошло подтопление 146 придворовых территорий в Азовском районе в 11 населенных пунктах», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что в зону подтопления попали хутора Шмат, Усть-Койсуг, Лагутник, Рогожкин, Обуховка, Дугино, Казачий Ерик, Коса, Донской, Узяк и Задонье.

По состоянию на 06:00 мск 22 мая, подтопленных жилых домов нет.

К ликвидации последствий стихии привлечён 161 человек, задействовано 55 единиц техники.

В апреле в ГУ МЧС по Удмуртии сообщили, что в селе Яган Малопургинского района из-за паводка подтопило восемь придомовых территорий.