Более 140 придворовых территорий подтоплено в Ростовской области
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«В результате нагонных явлений, вызванных юго-западным ветром, произошло повышение уровней воды на устьевом участке реки Дон до неблагоприятных отметок. В ходе мониторинга опергруппами МЧС было установлено, что произошло подтопление 146 придворовых территорий в Азовском районе в 11 населенных пунктах», — цитирует заявление ведомства ТАСС.
Уточняется, что в зону подтопления попали хутора Шмат, Усть-Койсуг, Лагутник, Рогожкин, Обуховка, Дугино, Казачий Ерик, Коса, Донской, Узяк и Задонье.
По состоянию на 06:00 мск 22 мая, подтопленных жилых домов нет.
К ликвидации последствий стихии привлечён 161 человек, задействовано 55 единиц техники.
В апреле в ГУ МЧС по Удмуртии сообщили, что в селе Яган Малопургинского района из-за паводка подтопило восемь придомовых территорий.