Более 140 придворовых территорий подтоплено в Ростовской области

Короткая ссылка
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области заявили, что уровень воды в Дону превысил неблагоприятные отметки, в результате чего подтопленными оказались 146 придворовых территорий в Азовском районе региона.
Более 140 придворовых территорий подтоплено в Ростовской области
  • © РИА Новости / Илья Тимин

«В результате нагонных явлений, вызванных юго-западным ветром, произошло повышение уровней воды на устьевом участке реки Дон до неблагоприятных отметок. В ходе мониторинга опергруппами МЧС было установлено, что произошло подтопление 146 придворовых территорий в Азовском районе в 11 населенных пунктах», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что в зону подтопления попали хутора Шмат, Усть-Койсуг, Лагутник, Рогожкин, Обуховка, Дугино, Казачий Ерик, Коса, Донской, Узяк и Задонье.

По состоянию на 06:00 мск 22 мая, подтопленных жилых домов нет.

К ликвидации последствий стихии привлечён 161 человек, задействовано 55 единиц техники.

В апреле в ГУ МЧС по Удмуртии сообщили, что в селе Яган Малопургинского района из-за паводка подтопило восемь придомовых территорий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить