«Нравится приносить красоту»: проект ДДБМ помог ребятам из Донбасса собраться на выпускной

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Дарья Малютина
Благотворительный проект RT «Дальше действовать будем мы» помог детям из Донецкой Народной Республики собраться на выпускной. Ребята из военно-патриотического движения «Юнармия ДНР» и другие учащиеся девятых и 11-х классов говорят, что даже и не мечтали о таком празднике. Стилисты вызвались безвозмездно помочь выпускникам и устроили им настоящий марафон красоты. Подробнее — в материале RT.

Как ранее рассказывал RT, в Подмосковье уже больше месяца живут выпускники девятых и 11-х классов из Донбасса. В Россию они приехали 1 мая, чтобы отдохнуть, поучиться и сдать экзамены в спокойной обстановке. Из-за ситуации на родине их пребывание в России продлили, и ребята смогли отметить праздник окончания школы под мирным небом. 

Благотворительный проект «Дальше действовать будем мы» собрал более 900 тыс. рублей, чтобы купить платья, костюмы и обувь для 71 выпускника. Кроме того, девочкам оплатили маникюр, а с причёсками и макияжем вызвались безвозмездно помочь стилисты из Москвы и области. «Мы очень хотели творить красоту», — объясняют сами мастера.

Армия стилистов

Девочки на взводе с раннего утра: кто-то вскочил в четыре, а кто-то и вовсе не спал. Подготовка к празднику для них началась накануне, когда приехали мастера маникюра. Сейчас же настало время, чтобы заняться причёсками и макияжем. Весь холл одного из корпусов, где живут ребята, превратился в большой салон красоты. 26 стилистов и парикмахеров с кисточками и расчёсками выстроились, чтобы превратить миловидных выпускниц в настоящих красавиц.

  • RT

16-летняя Ангелина заканчивает 11-й класс. Над её образом трудятся сразу два мастера — парикмахер Екатерина Ситнова и стилист Евгения Старовойтова. Ангелина рассказывает, что это её первый выпускной — для девочки и её сверстников он вдвойне долгожданный, потому что два года назад, в девятом классе, праздник отменили из-за коронавируса и обстрелов.

Пока школьницу красят, она рассказывает о планах на взрослую жизнь: «Поступать хочу в России в педагогический. Я получаю удовольствие от работы с детьми. Опыт у меня уже есть — я работала в детском социальном центре в Донецке, была помощником воспитателя».

Евгения Старовойтова даже на секунду отвлекается от нанесения макияжа на глаза Ангелины: «Вот это совпадение! Ты поступаешь на тот же факультет — дошкольная психология — который когда-то окончила я. Только после вуза мне захотелось быть визажистом. Пошла в колледж, потом на курсы — и вот уже 20 лет работаю гримёром».

  • Выпускницы Милана (в чёрном) и Ира (в бежевом)
  • RT

Это далеко не первая благотворительная акция, в которой Евгения участвует как стилист. Например, ещё в колледже они часто ездили по детским домам и делали ребятам модные стрижки. Об акции ДДБМ Евгения узнала через соцсети: по её словам, как только она увидела пост, что для школьников из Донбасса нужны стилисты, то не раздумывала ни минуты.

Причёску для Ангелины делает парикмахер с десятилетним опытом Екатерина. Она тоже часто приезжала в детские дома в рамках благотворительных акций. А о сборах на выпускной юнармейцев и других старшеклассников ей рассказала подруга: «Скинула мне пост, приписала: «Ты наверняка захочешь поехать». Так и оказалось».

«Даже с маникюром соберу автомат»

У соседнего стола работает стилист-визажист Валерия Куцан. 26 лет в профессии, собственная школа для мастеров макияжа — казалось бы, можно почивать на лаврах. Но Валерия продолжает участвовать в благотворительных акциях. 

«Недавно с моими учениками делали акцию для многодетных мам, — делится она. — Мне вообще нравится приносить красоту. А в наше неспокойное время особенно хочется как-то помочь тем, кто столкнулся с трудностями. Вот сейчас я крашу Женю, до неё была Саша. Мы поговорили немного — эти дети другие, они будто взрослее сверстников».

Валерия рисует идеально ровные стрелки 15-летней Евгении Сафроненко, выпускнице девятого класса. Девочка говорит, что на такой, по её меркам, эксперимент с внешностью решилась впервые — обычно она только красит ресницы тушью.

«Сегодня мы едем кататься на яхте по Москве-реке. Мне привезли из дома платье, здесь купили красивые чёрные туфли на каблуке. Ближайшие планы — вернуться домой, окончить десятый и 11-й классы, потом поступать в МЧС. Мы же военные, юные патриоты. Куда же ещё? — улыбается школьница. — Я даже с длинными ногтями умею собирать и разбирать автомат: разбираю за 28 секунд, а собираю за 40».

  • Стилист Валерия Куцан и выпускница девятого класса Евгения Сафроненко

Рядом прихорашиваются ещё три девятиклассницы. Они уже почти готовы, осталось только надеть платье и туфли. Таня Щукина и Юля Микович — одноклассницы из Шахтёрска. Вика Канцанивская — из Макеевки. Сложно представить, что эти девочки с красивыми причёсками и макияжем имеют что-то общее с военной тематикой, но Вика замечает, что в Юнармии ДНР ей больше всего нравятся «дисциплина, форма и автоматы». В этом году Вика Канцанивская и Юля Микович собираются вернуться домой и пойти в десятый класс. А Таня Щукина хочет поступить в колледж на воспитателя.

«Раскрасить праздник»

Девятиклассница Ксюша, которой 14 лет, говорит, что в Юнармию ДНР её привели друзья. «Мне стало интересно, и я тоже решила попробовать. Родители были против — из-за моего здоровья. Но мама сдалась с одним условием — если мне станет хуже, мы тут же всё бросим. А сейчас она и папа мной очень гордятся», — рассказывает девочка.

Ксюша хочет вернуться в ДНР, окончить десятый и 11-й классы, а потом поступать в Академию МВД: «Это уже не мечта, а цель. Именно Юнармия помогла мне найти себя».

  • Девятиклассница Ксюша
  • RT

Причёску для девочки делает мастер Ая Волошина. Она уже не первый раз приезжает к донецким ребятам: накануне она сделала стрижки 16 мальчикам и одной девочке, причём не только выпускникам: «Сначала были старшеклассники, а потом прибежали малыши. Самому младшему было восемь лет».

По словам парикмахера, она постоянно следит за ситуацией в ДНР и ЛНР и думает, как может помочь: «Вот и приехала. Спасибо вам, что вы нас всех так собрали, организовали».

«Марафон красоты» для донецких выпускников организовала стилист-визажист Мария Мойланен. Она поделилась постом ДДБМ в своём Telegram-канале и профессиональных чатах и собрала коллег. 

«У меня у самой есть благотворительный проект, поэтому я счастлива стать частью и этой акции, — говорит Мария. — Хотелось раскрасить праздник для школьников из Донбасса. Написала, что я из ассоциации визажистов и мы можем помочь. Раскидала во все чаты — пост увидели около 50 тыс. мастеров со всей России».

  • Стилист Мария Мойлонен
  • RT

По словам стилиста, многие её коллеги откликнулись на идею помочь в приготовлениях к выпускному с большим желанием. «Редко увидишь, когда на благотворительные проекты, то есть на работу, которая не оплачивается, люди вызывались с таким энтузиазмом, — улыбается она. — Такой отклик стал для меня приятным сюрпризом. Причём девочки, закончив с одной выпускницей, сразу же брались за следующую. И в таком интенсивном ритме отработали всё утро. Это здорово, это потрясающе. Нас было так много, что мы даже некоторых мальчиков подчесали».

«Платье купила за полгода»

Некоторые выпускницы уже готовы — они примеряют платья, помогают друг другу застегнуть молнии или завязать банты. А вот мальчики стоят в очередь в гладильную комнату с рубашками в руках — их сверстницы управляются с утюгом так же ловко, как с автоматом. Впрочем, на вопрос, почему сами мальчики не владеют этим бытовым навыком наравне со строевой подготовкой, они пожимают плечами: «Мы не умеем, девочки это лучше делают». 

В расположенной рядом швейной комнате девушки подшивали свои платья или даже весь прошлый месяц шили себе наряд мечты, если им не удалось найти «то самое» платье в магазине. Девятикласснице Лизе и 11-класснице Даше из Донецка повезло. Они крутятся в красивых длинных платьях в пол. 

  • Выпускницы Даша (в зелёном) и Лиза (в голубом)

«Изначально предполагалось, что у меня будет другое платье, но потом мы поехали в салон, я увидела это, примерила и поняла, что это моё. Больше никаких вариантов даже не рассматривала», — говорит Лиза.

А её подруга Даша, наоборот, долго не могла определиться с выбором. «Я очень много магазинов облазила, потому что привередлива. Для меня это был очень тяжёлый выбор, — делится она. — Но когда я его надела, мне безумно понравилось, как оно на мне сидит, и к тому же подходит к моим зелёным глазам. Платье купила за полгода до выпускного. Мне его сюда из дома привезли».

После выпускного Даша не планирует возвращаться в ДНР. Она хочет поступать в подмосковный университет на психолога. «Я читаю много книг по психологии, и мне хотелось бы быть врачом душевного состояния. Я здесь уже пробую помогать. У нас много детей из проблемных семей, так что это хорошая практика», — рассказывает выпускница.

Лиза вернётся домой, окончит десятый и 11-й классы, а после поедет в Россию поступать на юриста.

15-летняя Милана и 17-летняя Ира завязывают пояса на платьях и расправляют юбки. Подруги окончили девятый и 11-й классы соответственно. Обеим, кажется, до сих пор не верится, что происходящее сейчас — не сон. «Я впервые сделала маникюр на длинные ногти, надела туфли и платье. Наряд купили накануне, я вообще дежурила в столовой, думала, что так и пойду», — рассказывает Милана. Она планирует вернуться в Комсомольск и поступить в Донецкий спортивный колледж на факультет физкультуры: у девушки зелёный пояс по карате и одно время она даже тренировала детей.

  • Ксюша Арсененко, выпускница девятого класса
  • RT

Ещё одна выпускница, Ксюша Арсененко, свой наряд — белое платье с открытыми плечами — выбирала в свадебном салоне. Девушка тоже говорит, что не могла представить, что отметит выпускной в Москве. Но, как и у многих её ровесников, к радостному волнению от ожидания праздника примешивается тревога за тех, кто остался в ДНР. 

«Даже не знаю, отмечают ли мои одноклассники выпускной в это время, — со слезами на глазах говорит девушка. — Хочу, чтобы у всех всё было хорошо, у всех всё получилось. И все реализовали свои планы».

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