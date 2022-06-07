«Вездеход упал в водопад»: на побережье Белого моря погибли топ-менеджеры VK

В Ненецком автономном округе трагически погибли два топ-менеджера VK — Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков. Как стало известно RT, вездеход, на котором они следовали на мыс Канин Нос, унесло течением реки Бугряницы, после чего машина упала в водопад. Жена Габриеляна Елена и Сергей Ольсевич, ещё один участник группы, находившиеся в другом вездеходе, выжили. Два дня они шли пешком до ближайшей сторожки, где смогли высушить свой спутниковый телефон и связаться с МЧС. По предварительным данным, причиной смерти Габриеляна и Мерзлякова стало переохлаждение. Их тела уже доставлены в Нарьян-Мар. По факту происшествия региональное управление СК начало доследственную проверку.

Первый заместитель гендиректора VK (ранее Mail.ru Group) Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом во вторник сообщила пресс-служба холдинга.

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями», — говорится в сообщении.

Владимир Габриелян с женой Еленой и его друзья Сергей Мерзляков и Сергей Ольсевич решили пересечь реку Бугряницу на двух вездеходах марки «Шерп». Течение реки начало уносить вездеходы в Белое море, они перевернулись. Сергей Ольсевич и Елена Габриелян смогли выбраться из своего вездехода и спаслись. Они видели, как машину, в которой находились Габриелян и Мерзляков, унесло дальше по течению.

Председатель Союза оленеводов Ненецкого автономного округа Владислав Выучейский сообщил RT, что, узнав о случившемся, он позвонил жителям расположенного неподалёку села Шойна, которые вызвались помочь.

«Когда я узнал о случившемся, то позвонил жителю села Шойна Канюкову Николаю. Они с сыном Петром через 15 минут вышли на своей лодке в Белое море без согласований и приказов. Простые герои, знающие, что такое море и ценность простой человеческой жизни» — рассказал Выучейский RT.

По его словам, обычно местные туристы обращаются к оленеводам за помощью. Однако у этой группы проводника по какой-то причине не было.

«Путешественникам и туристам помогаем, наши оленеводы вообще-то ещё Виллема Баренца спасали в XVI веке. Ледоход в тех местах уже был, и знания коренными народами этих мест не позволили бы туристам оказаться в такой опасной ситуации», — говорит Выучейский.

«Два дня шли до избушки»

Николай Канюков, спасший Елену и Сергея, рассказал RT подробности происшествия. Из его слов следует, что ЧП произошло ещё несколько дней назад.

«Эти спасшиеся ехали вторыми, их вездеход был неисправен и не мог ехать быстро. А первые двое рванули вперёд и дали команду второму экипажу, чтобы следовал за ними.

Через десять минут первый «Шерп» пропал со связи. Радиостанция замолчала у них, и всё. Перевернулись в реке, там водопад и сильное течение, у нас тут весна — паводок. В общем, первый «Шерп» упал в водопад», — рассказал Канюков.

По его словам, экипаж второго вездехода долго ждал сигнала от пассажиров первого «Шерпа» — выстрела из ракетницы или хотя бы костра, но никаких сигналов не было. К тому моменту паводок на реке перевернул и второй «Шерп», поэтому мужчине и женщине не оставалось ничего другого, кроме как идти пешком обратно по своим следам до ближайшего населённого пункта.

«От того места, откуда мы их забрали, до населённого пункта Шойна 40 км по морю. Два дня они шли и дошли до избушки-сторожки, там топили печку, сушили спутниковый телефон, грели ему батарею. Смогли вызвать МЧС по этому спутниковому телефону, и потом всё закрутилось. Они уже были в нормальном состоянии, шок прошёл и испуг от того, что они перевернулись. Сегодня в шесть утра их доставили в Нарьян-Мар», — сообщил Канюков.

По его словам, в их края туристы приезжают уже второй год и все хотят попасть на мыс Канин Нос, а именно на расположенный там маяк. Туда же направлялась и эта группа. Канюков говорит, что в основном туристы ездят с проводниками — кем-то из местных. Но эта группа решила, что справится самостоятельно.

«Они ехали по трекам тех, кто проехал тут раньше. Через интернет смотрели треки, вот по ним и шли. Но не учли погоду: очень много было воды и течение сильное — ледоход прошёл, начался паводок» — объяснил он причины трагедии.

«Проводится доследственная проверка»

Как следует из сообщения регионального управления МЧС, Габриелян и Мерзляков пропали на реке Большой Бугрянице в 47 км от села Шойна.

«Два вездехода фирмы «Шерп» передвигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос, прошли село Шойна, переходя реку Бугряницу. Оба вездехода перевернулись, их потащило в море», — говорится в сводке МЧС.

В ходе поисков был обнаружен пропавший вездеход. Габриеляну и Мерзлякову удалось выбраться из воды, но они погибли от переохлаждения.

В пресс-службе регионального МЧС от комментариев воздержались и попросили обращаться за информацией в Следственный комитет.

Как сообщили RT в пресс-службе СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, поисковые мероприятия осложнялись удалённостью и отсутствием связи на месте происшествия.

«Сегодня тела погибших на вертолёте доставили в город Нарьян-Мар, где будут проведены опознание и судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших. По данному факту следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Выходец из Mail.ru Group

Владимир Габриелян в 1996—2000 годах работал системным администратором и веб-разработчиком в ряде отраслевых компаний. С 2000 по 2004 год владел собственным хостинг-бизнесом. Параллельно с этим в 2001 году начал карьеру в Mail.ru Group c позиции Unix-разработчика и в 2003-м возглавил разработку и техническую поддержку почтового сервиса компании.

В 2005 году Габриелян стал вице-президентом и техническим директором Mail.ru Group. С 2019-го занимал должность первого заместителя гендиректора VK.

Погибший Сергей Мерзляков занимал должность директора VK по закупкам.

«Шерп» — вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления. В его основе лежит конструкция, разработанная в конце 2000-х изобретателем Алексеем Гарагашьяном из Санкт-Петербурга.

Эти вездеходы используют МЧС России, ГСЧС Украины, МЧС Беларуси, ПАО «Газпром», структуры ООН, машины также поставляются в США, Канаду, Индию и ряд других стран.