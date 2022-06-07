Губернатор НАО Бездудный сообщил, что тела двух погибших туристов доставили в Нарьян-Мар

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Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заявил, что тела двух погибших туристов доставили в Нарьян-Мар.
Губернатор НАО Бездудный сообщил, что тела двух погибших туристов доставили в Нарьян-Мар
  • РИА Новости

«Двоих выживших и тела погибших доставили вертолётом в Нарьян-Мар. Пострадавшим оказывается психологическая помощь», — цитирует РИА Новости главу региона.

Он не назвал имена погибших, но ранее стало известно, что первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли в результате происшествия в Ненецком автономном округе.

По словам Бездудного, 6 июня вечером в МЧС поступил сигнал о том, что на полуострове Канин пропали два человека из группы туристов.

«Они двигалась по полуострову на вездеходах Sherp. Переезжая реку, вездеходы перевернулись. Люди оказались в воде, их унесло сильным течением. Двоим удалось спастись и сообщить о произошедшем», — написал он во «ВКонтакте».

В ночь вертолёт вылетел на поиски. К утру нашли двоих погибших.

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