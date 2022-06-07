В Ненецком округе погиб топ-менеджер VK Владимир Габриелян
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия», — говорится в сообщении VK.
Накануне появилась информация, что Габриелян пропал при переправе через реку на вездеходах.
В 2019 году он стал первым заместителем гендиректора VK. В марте текущего года Габриелян вошёл в совет директоров компании.
12 мая стало известно, что сооснователь VK Дмитрий Гришин 11 мая покинул пост председателя совета директоров компании.