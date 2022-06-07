В Ненецком округе погиб топ-менеджер VK Владимир Габриелян

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Топ-менеджер VK Владимир Габриелян погиб в Ненецком округе.
В Ненецком округе погиб топ-менеджер VK Владимир Габриелян
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия», — говорится в сообщении VK.

Накануне появилась информация, что Габриелян пропал при переправе через реку на вездеходах.

В 2019 году он стал первым заместителем гендиректора VK. В марте текущего года Габриелян вошёл в совет директоров компании.

12 мая стало известно, что сооснователь VK Дмитрий Гришин 11 мая покинул пост председателя совета директоров компании.

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