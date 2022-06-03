Двое обратившихся за медпомощью и свыше 120 спасённых: что известно о пожаре в бизнес-центре на западе Москвы

В пятницу, 3 июня, в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошёл пожар, который получил четвёртый номер сложности из пяти. Площадь возгорания в восьмиэтажном здании составила 1,1 тыс. кв. м. Сотрудники МЧС эвакуировали более 120 человек. По данным столичных властей, два человека пострадали. Причины пожара пока не называются. По данным СМИ, в качестве версий рассматриваются поджог и короткое замыкание.

Утром в пятницу, 3 июня, на западе Москвы произошёл пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Возгоранию был присвоен четвёртый номер сложности из пяти.

«В 09:31... поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, ЗАО, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в административном здании происходит загорание с первого по четвёртый этаж», — указывали в пресс-службе столичного МЧС.

Площадь пожара составила 1,1 тыс. кв. м. На месте пожара работали три вертолёта: два противопожарных Ка-32 и один — от медицины катастроф. Помимо авиации, к тушению возгорания были привлечены 340 человек и около 100 единиц техники.

В столичном оперштабе указали, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина на место пожара были направлены 15 бригад станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи.

«Врачи на месте проводят все мероприятия по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим, эвакуированы из здания 125 человек. Один человек госпитализирован в центр Склифосовского. Столичные больницы полностью готовы к приёму пациентов в случае необходимости», — отмечалось в сообщении.

Кадры начала пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»

Позднее Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что пожар потушен.

«Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте. До восстановления движения сделали бесплатный проезд в наземном транспорте в этом районе и увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах. Спасибо всем службам за оперативное реагирование и профессиональную работу», — написал он.

При этом заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова указала, что первые кареты скорой помощи прибыли на место ЧП уже через шесть минут после начала пожара. По её словам, спасатели продолжают поиск людей в здании.

«Все медицинские мощности на месте. Все необходимые больницы, задействованные при оказании помощи людям с ожогами, готовы принять больных, если такие будут», — цитирует её РИА Новости.

Позднее замглавы МЧС Илья Денисов, курирующий Главное управление пожаротушения ведомства, сообщил, что начальник ГУ МЧС по Москве генерал-майор Сергей Желтов был госпитализирован с места пожара: «Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт».

По словам Денисова, из здания спасли 13 человек. Он отметил, что все помещения бизнес-центра проверены, погибших нет. По данным МЧС, два человека обратились за медицинской помощью.

Видео из здания БЦ «Гранд Сетунь Плаза», действиями пожарных руководит глава МЧС России Александр Куренков

Наряду с этим в Департаменте транспорта Москвы предупредили горожан, что из-за пожара перекрыто движение по улице Горбунова, а также по съездам на улицу Горбунова с МКАД, со стороны Северо-Западной хорды — с улиц Молодогвардейской и Кубинки. Также на месте работают несколько экипажей дорожного патруля ЦОДД.

«Сделали бесплатный проезд до 20:00 в наземном транспорте в этом районе до восстановления движения. Также увеличено количество автобусов на ближайших маршрутах. Это сделано для того, чтобы люди могли быстро и комфортно добраться до необходимых мест», — говорится в сообщении ведомства.

В то же время в СМИ появились сообщения о причинах возгорания. Так, представитель экстренных служб столицы в разговоре с РИА Новости заявил: «Рассматривается несколько причин пожара, в том числе — умышленные действия». При этом ТАСС со ссылкой на штаб пожаротушения сообщил о возможном коротком замыкании «из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения».

Столичная прокуратура объявила о проведении проверки в связи с пожаром.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. По результатам — при наличии оснований — будут приняты меры прокурорского реагирования. На месте находится кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов», — говорится в сообщении.