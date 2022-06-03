Прокуратура начала проверку из-за пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»

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Прокуратура начала проверку из-за пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
Прокуратура начала проверку из-за пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»
  • РИА Новости

«Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с пожаром в здании бизнес-центра на улице Горбунова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры оценят исполнение требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

По итогам проверки при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что сложность пожара в бизнес-центре в Москве повышена до четвёртого ранга из пяти.

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