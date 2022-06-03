Прокуратура начала проверку из-за пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»
- РИА Новости
«Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с пожаром в здании бизнес-центра на улице Горбунова», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуроры оценят исполнение требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
По итогам проверки при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что сложность пожара в бизнес-центре в Москве повышена до четвёртого ранга из пяти.