Прокуратура начала проверку из-за пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

«Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с пожаром в здании бизнес-центра на улице Горбунова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры оценят исполнение требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

По итогам проверки при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что сложность пожара в бизнес-центре в Москве повышена до четвёртого ранга из пяти.