Два дня на выдворение: российский суд решил вернуть восьмилетнюю россиянку матери-лесбиянке в Австралию

В Санкт-Петербурге суд вынес решение отправить восьмилетнюю гражданку РФ в Австралию к матери-лесбиянке. При этом женщина обвиняется в действиях сексуального характера в отношении дочери. Отец девочки настаивает на том, что дочь должна жить с ним на родине, а адвокат сообщил RT, что не встречал подобных решений за всю свою практику. В свою очередь СК России поставил на контроль расследование уголовного дела в отношении ЛГБТ-матери.

Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга вынес решение о том, что восьмилетняя россиянка должна жить в Австралии с ЛГБТ-матерью, обвиняемой в действиях сексуального характера над дочерью. Судья постановила, что в течение двух суток девочку, гражданку России, должны выслать из страны. Об этом RT сообщил адвокат девочки Геннадий Алексеев.

По его словам, в деле было допущено множество нарушений. Также суд отказался проводить психолого-педагогическую, психолого-психиатрическую и лингвистическую экспертизы и допрашивать свидетелей, а желание девочки жить с отцом в России не было принято судьёй во внимание, отметил он.

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«Там не просто нарушение, а нарушение на нарушении. Мы поставили под сомнение возможность рассмотрения дела в Дзержинском суде. Дело должно быть рассмотрено по месту жительства ответчика, а ответчик живёт в другом районе, — рассказывает Алексеев. — В деле есть материалы про возбуждение уголовного дела. Мать там в статусе обвиняемой, а дочь в статусе потерпевшей. С грустью приходится констатировать, что потерпевшую по половому преступлению суд в ускоренном порядке, в течение двух суток, выдворяет в Австралию обвиняемой в руки».

По словам адвоката, он не знает, на что опирался суд, когда выносил такое решение, и теперь ему придётся обжаловать приговор «вслепую» из-за быстроты исполнения.

«Меня удивила позиция представителя прокуратуры, что ребёнок должен быть отправлен в Австралию. Прокуратура — тот надзирающий орган, который следит за соблюдением Конституции, а Конституция запрещает такую принудительную высылку граждан РФ и не предусматривает их выдачу, — говорит Алексеев. — Тем более девочку до такой степени довели с этим ЛГБТ, что у неё случается истерика, если мать требует с ней поговорить. Она вспоминает, какие вещи та с подругой над ней проделывала».

Решение суда также вызвало недоумение и у Центрального аппарата СК России.

«Мнение девочки, желавшей жить с отцом в России, проигнорировано, как и положения Конституции РФ, закрепляющие традиционные семейные ценности, защиту института брака как союза мужчины и женщины. В этой связи председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин намерен обратиться в Генеральную прокуратуру и Верховный суд Российской Федерации. Следственный комитет России всегда исходит из приоритета защиты прав несовершеннолетних, и в данном случае необходимо сделать всё возможное для того, чтобы обеспечить безопасность ребёнка», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Кроме того, председатель СК России поручил передать в центральный аппарат уголовное дело в отношении гражданки Австралии, которая обвиняется в совершении действий сексуального характера (п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ) в отношении своей дочери. Ход расследования поставлен на контроль.

ЛГБТ-мать

Ранее RT рассказывал историю семьи девочки. Её отец Евгений (имя изменено. — RT) приехал в Австралию в 1990-х вместе с родителями. Там окончил университет по специальности IT-безопасность. Позже он познакомился и женился на девушке филиппинского происхождения по имени Мария (имя изменено. — RT). В 2013 году у пары родилась дочь Варя (имя изменено. — RT).

По словам Евгения, когда дочери исполнилось три месяца, жена отказалась с ней сидеть и занялась карьерой. Спустя два года супруги разошлись, но не оформили развод официально. Причиной послужила измена Марии, рассказывал мужчина.

Условия опеки над дочерью родители обговорили в досудебном порядке: 90% времени Варя проводила с отцом, а 10% — с матерью. В декабре 2016 года мужчина решил восстановить отношения с женой «ради дочери». Однако Мария сообщила супругу, что она стала лесбиянкой и живёт со своей партнёршей.

В апреле 2017 года Варя рассказала папе, как проходят её встречи с мамой и её подругой.

«Дочь рассказала, что купалась в одной ванне с партнёршей Марии, которая была обнажена. Когда дочь спала в одной комнате с ними, то была свидетельницей того, как они занимаются сексом. Партнёрша якобы всегда целовала Варю в губы, говорила, что надо носить одежду без трусиков, и заставляла смотреть шоу с геями, лесбиянками, трансгендерами и трансвеститами. Также они рассказывали дочери о кастрации мужчин и искусственном оплодотворении», — говорит Евгений.

Мужчина обратился в полицию, а затем в суд, который занимается сексуальными преступлениями, но там не стали рассматривать дело.

Мужчина уверен, что на бездействие повлияло то, что в декабре 2017 года в Австралии узаконили однополые браки.

Евгений считал, что супруга хотела получить опеку над дочерью в корыстных целях — в Австралии матерям-одиночкам выплачивают пособия.

В марте 2018 года суд определил порядок общения с ребёнком в равных долях — 50 на 50. По словам мужчины, общение с матерью действовало на девочку угнетающе, и у неё начались проблемы со здоровьем.

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В 2019 году супруги оформили официальный развод. И Евгений с дочерью приехали в Россию повидать родственников. В поездке девочка рассказала отцу и о других случаях своего «общения» с матерью и её партнёршей. После этого Евгений решил не возвращаться в Австралию и подал иск в суд об определении места жительства девочки. В мае 2021 года он подал иск об ограничении родительских прав бывшей жене.

Однако Мария не отступила. Её адвокаты заявили, что девочку обязаны вернуть матери на основании Гаагской конвенции о похищении детей.

3 сентября 2021 года Дзержинский суд Санкт-Петербурга принял решение, что Варю незаконно удерживают в России, и предписал незамедлительно вернуть девочку матери. Евгений обжаловал этот вердикт.

По словам Алексеева, хотя Россия вступила в договор по Гаагской конвенции, необходимо заключение парного соглашения конкретно с Австралией, а такой договор ещё не подписан.

По словам адвоката, 9 января 2022 года выборгский отдел СК Ленобласти возбудил уголовное дело в отношении Марии по заявлению Евгения.

RT обратился за комментарием в бюро Sky Lawyers, адвокаты которого представляют интересы Марии, к управляющему партнёру Людмиле Яблоковой. Она сообщила, что сможет дать комментарий только после разрешения доверительницы, которое ещё не поступило.