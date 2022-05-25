Бастрыкин обратится в Генпрокуратуру и ВС из-за решения суда Петербурга отдать дочь маме-лесбиянке

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Председатель СК Александр Бастрыкин намерен обратиться в Генпрокуратуру и Верховный суд в связи с решением суда в Петербурге отдать восьмилетнюю девочку матери, гражданке Австралии, состоящей в нетрадиционных однополых отношениях.
Бастрыкин обратится в Генпрокуратуру и ВС из-за решения суда Петербурга отдать дочь маме-лесбиянке
  • РИА Новости

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, гражданка Австралии также является фигурантом дела о действиях сексуального характера в отношении своей дочери.

«Мнение девочки, желавшей жить с отцом в России, проигнорировано, как и положения Конституции России, закрепляющие традиционные семейные ценности, защиту института брака как союза мужчины и женщины», — говорится в сообщении СК в Telegram.

В СК заявили о необходимости сделать всё возможное для того, чтобы обеспечить безопасность ребёнка.

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