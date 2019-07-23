Россиянка вернула детей, тайно вывезенных мужем в Саудовскую Аравию

Крымчанке Елене Жуковской удалось вернуть несовершеннолетних детей, которых её бывший муж, гражданин Иордании и России, тайно вывез в Саудовскую Аравию. В РФ в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». По словам матери, она потратила около полугода, чтобы установить местонахождение сына и дочери. В июле ей удалось узнать, что они находятся на отдыхе в Турции с отцом и его новой женой. Жуковская вылетела в Анталью, где смогла встретиться с детьми и в отсутствие супруга вывезти их в Россию. По словам женщины, помощь ей оказало консульство РФ.

Россиянка вернула похищенных мужем-иорданцем детей из Турции

В январе 2019 года гражданин Иордании и России Насер Аль-Алоул втайне от матери, гражданки РФ, увёз из Симферополя в Саудовскую Аравию детей. Об этой истории ранее писал RT. Мать, Елена Жуковская, потратила около полугода, чтобы установить местонахождение своих сына и дочери.

«Мне удалось узнать, что с апреля по июль 2019 года супруг путешествовал с ними по Европе и Иордании. А в июле позвонил сын и сказал, что они находятся в Турции вместе с отцом и его новой женой. В итоге я решила рискнуть и попробовать там встретиться с дочкой и сыном», — рассказывает она.

18 июля Жуковская прилетела в Турцию. От своего сына женщина узнала название отеля, где находились дети, и поехала к ним.

«Я хотела поговорить с отцом и убедить его вернуть мне дочку и сына. Но оказалось, что его нет на месте. Он уехал куда-то на экскурсию со своей новой женой, оставив детей без присмотра», — говорит Жуковская.

В итоге женщина воспользовалась ситуацией, забрала детей и сразу вылетела в Россию. По словам Жуковской, медлить было нельзя, так как бывший супруг собирался возвращаться в Саудовскую Аравию.

«Вы понимаете, что Саудовская Аравия — очень специфическая страна, забрать детей оттуда я бы не смогла, а в Турции у меня был шанс», — пояснила она.

По словам женщины, в Турцию она летела одна, но накануне поездки известила генерального консула РФ в Анталье о своём намерении вернуть детей и попросила о помощи.

«Когда я забирала детей из Турции, мне, естественно, нужны были документы на их вывоз. Я в правомерном порядке с оригиналами документов обратилась в консульство и заявила об утере паспортов. Власти отреагировали и всё быстро сделали. Вопросов не было никаких, потому что закон на моей стороне», — пояснила Жуковская.

В генеральном консульстве РФ в Анталье не смогли прокомментировать RT, каким образом оказали содействие россиянке, так как информация о гражданах и совершённых консульских действиях может быть предоставлена только по запросу компетентных органов Российской Федерации.

Простили отца

По словам Жуковской, дети были безумно рады встрече.

«Дочь сказала, что это самый счастливый день в нашей жизни, в жизни нашей семьи. Я согласна, потому что семь месяцев, наверное, только этим днём и жила и стремилась к нему», — рассказала крымчанка.

По словам сына Жуковской Сами, они с сестрёнкой регулярно просили отца вернуть их в Россию.

«Я был в шоке и очень рад, когда увидел маму. Мы с Соней побежали, обняли её, и сердце дрожало. Мы хотели быть с мамой и чтобы это поскорее всё закончилось, — рассказывает RT мальчик. — Конечно, я люблю папу, но он нам не давал спокойно общаться с мамой. Он забирал у меня телефон и говорил, что мама создаёт большие проблемы. Разрешал говорить по телефону только в его присутствии, но, может, я хочу обсудить свои секретики. Когда мы прилетели в Барселону, мы две недели были без телефона».

Жуковская и её дети признались, что они простили Аль-Алоула и не таят обиду, однако сама россиянка чувствует себя виноватой в случившемся.

«Конечно, перед детьми я виновата, что не смогла их оградить от этой ситуации, — заявила она. — Но я сама выбрала такого мужа».

«Стараемся бдительность не терять»

Сами дети рассказывают, что им нравится жить в России.

«Здесь я чувствую себя нормально, мне нравится тут жить. Тут спокойно и свободно. Я могу делать то, что я хочу, а там (в Саудовской Аравии. — RT) была закрытая территория, за которую я не мог выходить, только с разрешения родителей, например папы. На улице пусто, пешком некуда было пойти», — говорит Сами.

Жуковская пояснила, что ей и детям было сложно жить в Саудовской Аравии в связи с особенностями культуры страны и местных традиций. Между тем, по словам женщины, супруг считал её и детей «своей собственностью».

«Русским белым людям опасно передвигаться по улицам — были случаи похищения бедуинами детей и женщин. Можно сесть в такси, и тебя увезут в непонятном направлении. Мы чувствовали себя напряжённо и дома, и на улице. Мы как могли приспосабливались, — отметила она. — Нельзя было высказывать недовольство, я не могла вмешиваться в воспитание детей. Когда я пыталась его остановить от обзывания и унижения детей, тут же возникал скандал».

По словам крымчанки, уголовное дело в отношении супруга не будет закрыто, а для того, чтобы исключить возможность повторного похищения детей, она поставит запрет на их выезд за рубеж.

«Сейчас дети в курсе, их разве что с мешком на голове можно куда-то затащить. На моего супруга открыто уголовное дело и не будет закрыто, пока мы не убедимся в том, что мы в полной безопасности. Стараемся бдительность не терять», — рассказала Жуковская, отметив, что Аль-Алоул лишил её родительских прав на территории Саудовской Аравии.

RT не удалось оперативно получить комментарий Насер Аль-Алоула. Однако ранее он заявлял, что не считает, что совершил преступление. Между тем в марте 2019 года в Крыму было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека» по факту вывоза двух несовершеннолетних россиян в Саудовскую Аравию.

Как говорит сама Елена, она хочет, чтобы расследование было доведено до конца.

«Я очень хочу, чтобы следователи выяснили, как Насеру удалось вывезти детей из России. Кто ему помогал вывозить их? Как несовершеннолетних пропустили через границу по поддельным документам? Пусть эти люди отвечают по закону», — заключила она.