С 1 июня: Собянин объявил в Москве ковидную амнистию

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в российской столице ковидную амнистию. В её рамках будет прекращено взыскание неоплаченных штрафов за нарушение антикоронавирусных ограничений, при этом правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. По словам Собянина, в общей сложности столичные власти прекратят взыскание либо компенсируют около 13,6 млрд рублей. Ковидная амнистия вступит в силу 1 июня.

Сергей Собянин в своём блоге объявил о ковидной амнистии в Москве.

«Амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19. И понятно почему: если заболевший человек выходил из дома, то он сознательно подвергал опасности жизни и здоровье окружающих людей», — отметил мэр столицы, подчеркнув, что амнистия вступает в силу 1 июня.

Как пояснил Собянин, органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений. В свою очередь, правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

Как отметил Собянин, в общей сложности власти города прекратят взыскание или возвратят порядка 13,6 млрд рублей.

По мнению градоначальника, это станет ощутимой мерой поддержки бизнеса и москвичей.

«Для получения субсидий граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут обращаться в центры «Мои документы» не позднее 31 декабря 2022 года с приложением постановления о назначении административного наказания и документа, подтверждающего уплату штрафа», — пояснил он.

© sobyanin.ru

Статистика по COVID-19 и тест-система

За минувшие сутки в Москве выявили 370 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в столичном оперштабе. При этом за прошедшие 24 часа госпитализировали 137 человек. На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 75 человек. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 359 пациентов. Скончались 17 пациентов — у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что российские учёные на сегодняшний день не видят рисков серьёзного подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

«Так как у нас население переболело достаточно высоко, несложно, нетяжело, но в большом количестве, рисков высокой новой волны наши учёные сейчас не видят, к осени — возможно», — сказала она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

При этом Попова отметила, что в данный момент есть ряд стран, где наблюдается «очень интенсивное развитие» ситуации по COVID-19. На этом фоне она подчеркнула, что в России профилактические меры против инфекции не отменены, а приостановлены до начала сезона.

«Готовность высокая, все лаборатории остаются, все в высокой степени готовности. Навык у нашего здравоохранения — развернуть койки, свернуть койки — тоже достаточно высокий. Но у нас же есть ещё и вакцина. Если мы встретим осень, стимулируя свой иммунитет вакцинами, то у нас рисков будет значительно меньше», — пояснила она.

Тем временем в особой экономической зоне «Технополис «Москва» разработали единый тест для определения COVID-19 и гриппа, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Это решение удешевляет и упрощает диагностику, которая принципиально важна для выбора правильного лечения», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, серийное производство тест-системы запустится в июне 2022 года. Первая партия составит 100 тыс. штук.

«Инновация позволит восполнить потребность в российских диагностических системах, которая растет на фоне ухода с рынка иностранных поставщиков. При этом её основное преимущество — доступность для пациента, который сможет в два раза сократить свои расходы на диагностику», — сказала генеральный директор компании-разработчика «Имбиан Лаб» Вероника Осипова.