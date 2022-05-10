Вместо подавших в отставку: Путин назначил пять врио губернатора

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности главы Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Ранее действующие главы этих регионов подали в отставку.

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности главы Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей.

Согласно документу врио главы Республики Марий Эл назначен Юрий Зайцев, губернатора Кировской области — Александр Соколов, Рязанской области — Павел Малков, Саратовской области — Роман Бусаргин, Томской области — Владимир Мазур.

Ранее пять российских губернаторов заявили о планах подать в отставку.

Так, губернатор республики Марий Эл Александр Евстифеев сообщил о намерении покинуть свой пост в связи с истечением срока полномочий. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В связи с истечением срока полномочий главы Республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку», — написал глава региона.

Евстифеев выразил благодарность Владимиру Путину за оказанное доверие и заботу о республике и её жителях, а также поблагодарил жителей Марийского края «за поддержку всех начинаний, проводимых в республике на протяжении последних пяти лет».

«Верю, что дальнейшее динамичное развитие Марий Эл продолжится и внесёт свою лепту в процветание нашей страны», — отметил глава региона.

О своих намерениях покинуть пост во вторник также сообщил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий губернатора. Я десять лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона. Планирую сосредоточиться на другом направлении работы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Радаева.

О решении не выдвигаться на пост главы региона на следующий срок также заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов. В обращении к жителям он отметил, что регион стал ему «близким и родным» и за время его пребывания на посту «многое удалось сделать».

«Благодарен своей команде за эффективную работу, каждому рязанцу — за помощь и конструктивную критику. Надеюсь, в это сложное время смогу быть полезным стране на новой должности», — отметил Любимов.

Также о намерении оставить пост во вторник объявили губернаторы Кировской и Томской областей Игорь Васильев и Сергей Жвачкин.

Васильев в своём обращении отметил, что намерен продолжить работу на федеральном уровне.

РИА Новости

© Максим Богодвид

«Мою просьбу работать на благо развития всей страны поддержал президент России Владимир Владимирович Путин. Благодарю команду правительства Кировской области и глав муниципалитетов за продуктивную совместную работу!» — написал он.

Глава Кировской области подчеркнул, что в регионе удалось добиться высоких результатов, в частности открыть новые детские сады и школы и создать условия для развития дополнительного образования. Он также обратил внимание на нововведения в сфере здравоохранения.

«Мы вернули службу скорой помощи и гемодиализа в руки государства, восстановили службу санитарной авиации, благодаря которой были спасены сотни тысяч жизней, изменили свой облик больницы и поликлиники, благодаря чему в регионе начал развиваться медицинский туризм», — подчеркнул Васильев.

Помимо этого, губернатор отметил успехи в дорожном строительстве и развитии коммунальной сферы.

«Все эти позитивные начинания в Кировской области теперь буду поддерживать на федеральном уровне. Желаю региону дальнейшего устойчивого развития и процветания!» — добавил он.

В свою очередь, Сергей Жвачкин подчеркнул, что 20 января ему исполнилось 65 лет, и назвал себя «одним из самых взрослых губернаторов в стране», добавив, что нужно давать дорогу молодым.

«Важным этапом для меня стало и 17 марта — в этот день исполнилось десять лет моего губернаторства. Возглавить мою родную Томскую область в уже далёком 2012-м году меня попросил Владимир Владимирович Путин. Я выполнил его просьбу. Для меня это очень важно», — подчеркнул Жвачкин.

Он также отметил, что его решение поддержал президент, и поблагодарил главу государства. Помимо этого, губернатор отметил произошедшие в регионе улучшения, такие как открытие школ и детских садов, медицинских, спортивных и культурных учреждений, заводов и сельскохозяйственных производств и других объектов.

Глава региона поблагодарил жителей области как за поддержку и понимание, так и за критику и подчеркнул, что намерен остаться в Томске, где живёт его семья.