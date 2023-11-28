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Захарова: Запад игнорирует ядерную риторику Израиля из-за двойных стандартов

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На Западе игнорируют ядерную риторику официальных лиц Израиля из-за собственной политики двойных стандартов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире RT.
Захарова: Запад игнорирует ядерную риторику Израиля из-за двойных стандартов
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Она напомнила, что на Западе порицают и пытаются поставить вне закона теракты на территории стран Ближнего Востока, но при этом игнорируют теракты, совершаемые киевским режимом в отношении мирных городов России.

«Если вы считаете, что это проблема только нынешней администрации США, это не так», — подчеркнула Захарова.

По её словам, аналогичным образом Запад поступает и в отношении ядерной риторики Израиля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Израиль обладает ядерным оружием, но не признаёт это.

Он также сообщил, что предложил лидерам региональных стран провести конференцию по денуклеаризации в связи с разговорами о ядерном оружии Израиля.

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